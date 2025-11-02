Kranz trifft, Krähenwinkel unterliegt knapp dem Spitzenreiter

Im Spitzenspiel der Landesliga Hannover am 15. Spieltag musste sich der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide dem Tabellenführer SC Hemmingen-Westerfeld mit 0:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor erzielte Yannick Kranz in der 64. Minute. Für Krähenwinkel war es die zweite Niederlage in Folge, während Hemmingen seine Serie ohne Niederlage fortsetzt

Von Beginn an begegneten sich beide Teams mit großem Respekt. „Es war ein typisches Spiel, das eigentlich unentschieden endet. Kein schönes Fußballspiel“, sagte TSV-Trainer Pascal Preuß. Hemmingen hatte mehr Ballbesitz, Krähenwinkel setzte auf Konter und kam im ersten Durchgang zu zwei guten Chancen. „Wir haben defensiv sehr ordentlich gearbeitet. So ging es mit einem 0:0 in die Pause.“

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Spitzenreiter zunehmend die Kontrolle. „Ab der 50. Minute hatte Hemmingen eine starke Phase, in der sie viel Druck gemacht haben. In dieser Phase fiel dann auch das Gegentor, das aufgrund der Spielanteile zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient war“, erklärte Preuß. Das Siegtor fiel, als Yannick Kranz in einem Zweikampf mit Vladislav Maslyakov entschlossener agierte und den Ball über die Linie drückte. „Er hat in dieser Situation einfach mehr investiert als unser Verteidiger Vlad“, so Preuß.

Krähenwinkel reagierte mit mehr Druck nach vorne. „Nach dem Gegentor kam von Hemmingen nicht mehr viel, stattdessen haben wir das Spiel übernommen. Ich habe auf ein 3-5-2-System umgestellt, wir haben über die Breite gespielt und sie damit unter Druck gesetzt.“ In der Schlussphase drängte der TSV auf den Ausgleich, doch zwei Treffer wurden aberkannt. „Beim ersten stand Marvin Paßing laut Schiedsrichter im Abseits, beim zweiten bin ich mir sicher, dass Marlon Pickert nicht im Abseits war. Der lange Ball war schon gespielt, der Verteidiger hinter ihm, Marlon gewinnt das Kopfballduell, Vlad verwandelt dann, aber auch dieses Tor zählt nicht.“