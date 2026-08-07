Krankenwageneinsatz beim Testspiel des SV Sonsbeck

Die Freude währte allerdings nur kurz. Nur drei Minuten später traf Jonas Rübertus mit einem sehenswerten Distanzschuss unhaltbar für Julius Paris zum 1:1-Ausgleich (20.). Kurz darauf rückte der Sport in den Hintergrund. Frintrops 19-jähriger Youngster Silas Niebaum stürzte bei einer Aktion unglücklich auf den Arm und schrie vor Schmerzen. Die Begegnung musste unterbrochen werden, ehe ein Krankenwagen den verletzten Essener abtransportierte.

„Das sah überhaupt nicht gut aus. Wir hoffen, dass es am Ende vielleicht doch nur ein ausgekugelter Ellenbogen ist“, sagte Losing, der vor allem erleichtert war, dass seine Mannschaft die Partie ohne weitere Verletzungen überstand.

Sonsbeck verliert in der zweiten Halbzeit den Faden – Frintrop dreht das Spiel

Bereits nach rund einer halben Stunde nutzten beide Trainer die Gelegenheit zu vielen Wechseln. Losing testete noch mal alle Spieler. Nach dem Seitenwechsel verlor Sonsbeck jedoch zunehmend den Zugriff. „In den ersten 30 bis 35 Minuten der zweiten Halbzeit lief bei uns nicht viel zusammen. Wir haben viele Bälle verloren“, sagte der SVS-Coach.

Die Gäste nutzten diese Phase in der 82. Minute aus. In der Sonsbecker Defensive stimmte das Pressing nicht. Es entstand eine Lücke, die Frintrop konsequent bespielte. Dominik Stukator bedankte sich und drehte die Partie zum 2:1.

SV Sonsbeck antwortet: Neuzugang Tom Cappel erzielt den Ausgleich