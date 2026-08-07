Krankenwageneinsatz beim Testspiel des SV Sonsbeck

Der Endspurt der Vorbereitung läuft: Eineinhalb Wochen vor dem Oberliga-Auftakt in Baumberg hat sich der SV Sonsbeck im vorletzten Testspiel vom Essener Klub Adler Union Frintrop, in der Vorsaison noch Ligakonkurrent, leistungsgerecht mit 2:2 (1:1) getrennt. Nach einer starken ersten Halbzeit und einer schwächeren Phase im chancenarmen zweiten Durchgang bewiesen die Sonsbecker Moral und kamen nach einem späten Rückstand noch zum verdienten Ausgleich. Überschattet wurde die Partie allerdings von der schweren Verletzung eines Frintroper Spielers.
„Ich kann mit dem Ergebnis leben. Wichtig ist, dass wir wieder einen Schritt weiter sind. Davon bin ich überzeugt. Wir sind auf einen guten Gegner getroffen und haben eine super Reaktion gezeigt“, zeigte sich Trainer Heinrich Losing im Vergleich zum 3:3 beim Bezirksligisten SF Broekhuysen am vergangenen Wochenende deutlich zufriedener.
Dabei erwischte der SV Sonsbeck den besseren Start. Nach einer einstudierten Eckballvariante ging der SVS in der 17. Minute mit der ersten Torchance in Führung. Eine Hereingabe auf den ersten Pfosten verlängerte Niklas Binn per Kopf an den zweiten, wo Kapitän Robin Schoofs aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte. „Wir hätten auch 2:0 führen können“, so Losing.
Die Freude währte allerdings nur kurz. Nur drei Minuten später traf Jonas Rübertus mit einem sehenswerten Distanzschuss unhaltbar für Julius Paris zum 1:1-Ausgleich (20.). Kurz darauf rückte der Sport in den Hintergrund. Frintrops 19-jähriger Youngster Silas Niebaum stürzte bei einer Aktion unglücklich auf den Arm und schrie vor Schmerzen. Die Begegnung musste unterbrochen werden, ehe ein Krankenwagen den verletzten Essener abtransportierte.
„Das sah überhaupt nicht gut aus. Wir hoffen, dass es am Ende vielleicht doch nur ein ausgekugelter Ellenbogen ist“, sagte Losing, der vor allem erleichtert war, dass seine Mannschaft die Partie ohne weitere Verletzungen überstand.
Bereits nach rund einer halben Stunde nutzten beide Trainer die Gelegenheit zu vielen Wechseln. Losing testete noch mal alle Spieler. Nach dem Seitenwechsel verlor Sonsbeck jedoch zunehmend den Zugriff. „In den ersten 30 bis 35 Minuten der zweiten Halbzeit lief bei uns nicht viel zusammen. Wir haben viele Bälle verloren“, sagte der SVS-Coach.
Die Gäste nutzten diese Phase in der 82. Minute aus. In der Sonsbecker Defensive stimmte das Pressing nicht. Es entstand eine Lücke, die Frintrop konsequent bespielte. Dominik Stukator bedankte sich und drehte die Partie zum 2:1.
Die Antwort der Hausherren ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später setzte sich Joker Tom Cappel auf der rechten Seite durch und schob den Ball flach ins lange Eck zum 2:2-Endstand (84.). Beinahe wäre Sonsbeck sogar noch der Sieg gelungen: Der Neuzugang aus Twisteden hatte kurz vor Schluss die große Chance zum 3:2, vergab jedoch.
Auch personell stehen die letzten Tage der Vorbereitung im Zeichen der Kaderplanung. Für die Position des dritten Torhüters sollte eigentlich bereits am Dienstag ein Probespieler dazustoßen. „Er hat das aber verpeilt“, so Losing. „Der Plan ist jetzt, dass er am Freitag dabei ist.“ Die Generalprobe bestreitet der SV Sonsbeck am Sonntag (15.15 Uhr) beim nächsten Oberliga-Absteiger, dem SV Biemenhorst, ehe es eine Woche später erstmals um Punkte geht.