Krankenwagen, »Tiefpunkt der Saison« & »Katastrophen-Leistung«

Der FC Wernberg (grüne Trikots) hielt dem Weidener Druck im zweiten Durchgang stand. – Foto: Dagmar Nachtigall

Eigentlich schien es so, als hätte die U23 der SpVgg SV Weiden zumindest den Aufstiegs-Relegationsplatz der Bezirksliga Nord fast schon sicher. Das sieht nun aber wieder anders aus, nachdem die Wasserwerkler am Karsamstag das Topspiel gegen den Drittplatzierten FC Wernberg mit 1:2 verloren. Aufgrund der Weidener Niederlage baut Ligaprimus SV Etzenricht seinen Vorsprung an der Spitze um einen Zähler aus. Im Gastspiel bei der DJK Arnschwang sah Etzenricht schon wie der sichere Sieger aus, ehe Philipp Berzl bei einem Standard in der 95. Minute doch noch den 1:1-Ausgleich für die Hausherren markierte.



Enttäuschende Leistungen lieferten indes der FC Raindorf, der TSV Tännesberg, der SV Inter Bergsteig Amberg und die SpVgg Willmering-Waffenbrunn ab. Über wichtige Punkte für den Klassenerhalt durften sich auf der anderen Seite die SpVgg Pfreimd, die SpVgg Vohenstrauß und die SV Grafenwöhr freuen. Zurück in der Spur ist der 1.FC Schlicht, der das Stadt-Derby gegen den FV Vilseck knapp mit 2:1 für sich entschied. Nach Ansicht



Adi Götz (Trainer FC Wernberg): „Trotz der widrigen Verhältnisse – wir mussten auf unseren Kapitän verzichten und wurden bei gefühlt 25 Grad auf den Kunstrasen verbannt – konnten wir das Spiel hintenraus gewinnen. Die erste Halbzeit wurde richtig gut von uns geführt. Ein Handspiel auf der Linie zog eine Rote Karte gegen Weiden nach sich. Unsere 2:0-Halbzeitführung war absolut verdient. In der zweiten Halbzeit kam Weiden extrem auf. Wir haben es nicht mehr geschafft, einen konstruktiven Spielaufbau zu gestalten. Trotzdem: Aufgrund der ersten Halbzeit und der aufopferungsvoll kämpfenden zweiten Hälfte haben wir uns den Sieg verdient.“







Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Es war zuerst gar nicht einfach. Wir waren in der ersten Halbzeit spielerisch gut, allerdings haben wir abermals nach einer Standardsituation ein billiges Tor kassiert. Zum Glück haben wir das Ergebnis bis zum Pausenpfiff gedreht. In der zweiten Halbzeit waren wir zu hektisch – wenig Ballbesitz und zu ungenau. Wir haben eine kritische Situation überlebt. Zum Schluss haben wir doch noch zwei Tore geschossen, nach einer Standardsituation und einem Konter. Ein doch verdienter, aber schwer erkämpfter Sieg.“







Tobias Graßler (Trainer FV Vilseck): „Das Spiel war von Zweikämpfen und langen Bällen geprägt. Schlicht hatte in der Anfangsphase zwei gute Chancen, ehe wir durch den ersten Angriff in Führung gingen. In der ersten Halbzeit war das kämpferisch und läuferisch top von uns. Während einer Zeitstrafe gegen uns kassierten wir das 1:1 durch einen Standard, den man besser verteidigen kann. Ein paar Minuten später bekamen wir das 1:2 durch eine Linienrichter-Entscheidung, die ich einfach nicht akzeptieren kann. Was das Schiedsrichter-Gespann gemacht hat, war teilweise Wahnsinn – auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss hatten wir eine Riesenchance auf den Ausgleich. Ich kann's noch gar nicht fassen.“







Denis Strohbach (Sprecher FC Weiden-Ost): „Es war ein reifer Sieg der Mannschaft, eine konzentrierte Leistung und ein verdienter 3:0-Erfolg. Die Jungs haben sich abgerackert und hätten einen noch höheren Erfolg verdient gehabt. Mit 42 Punkten steht man herausragend da. Das nächste Ziel sollte ein einstelliger Tabellenplatz sein. Die Mannschaft brennt Woche für Woche und hat sich den jetzigen Platz vorne im Tabellenfeld verdient. Man kann nur stolz sein auf das gesamte Team sein.“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Das war von uns eine Katastrophen-Leistung. Ich bin richtig enttäuscht. Wir haben komplett versagt, was die Leistung betrifft. Hinzu kam, dass wir in der ersten Halbzeit auf unserer Seite gefühlt keinen Linienrichter hatten. Zwei klare Abseitsstellungen sowie ein Rückpass zum Keeper wurden nicht gewertet. Das soll keine Ausrede sein für die völlig verdiente Niederlage.“







Martin Göttlinger (Sportlicher Leiter SpVgg Willmering-Waffenbrunn): „Eine völlig verdiente 1:3-Niederlage gegen Hahnbach. Wir waren heute zu keinem Zeitpunkt auf dem Platz. So kann man kein Bezirksliga-Spiel gewinnen.“







Helmut Jurek (Spielertrainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Für uns ist es ein Tiefpunkt der aktuellen Saison. Wir gingen mit 1:0 in Führung, bekamen dann wegen zwei blöden Fouls binnen weniger Minuten eine gelbrote Karte. Bei einer Standardsituation, bei der wir unaufmerksam waren, bekamen wir das 1:1. In 50-minütiger Unterzahl brachten wir wenig Energie und wenig Zweikampfführung auf den Platz. Viel schwerer wiegt für uns die Verletzung von Stefan Meisel, der mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde. Das will ich aber nicht als Ausrede gelten lassen für die verdiente Niederlage. Unsere heutige Leistung ist schwer in Worte zu fassen. Wir müssen uns schnellstens straffen.“







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): „Leider bekamen wir mal wieder in der letzten Sekunde durch einen Standard im Gewühl ein Gegentor. Der Punkt ist für Arnschwang aber total verdient. Wir waren insgesamt nicht so griffig, bissig und zweikampfstark. Für einen bitteren Beigeschmack sorgten unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen.“