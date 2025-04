Krankenwagen bei Preussen II – Meteor mit Kantersieg

Im Kampf um den Klassenerhalt zeichnet sich eine Entscheidung ab. Stern Britz, vergangene Saison noch in der Berlin-Liga aktiv, steuert nach einer klaren 0:4-Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten SV Empor II dem Abstieg in die Bezirksliga entgegen. Der Verein stellt die Weichen bereits für die kommende Saison eine Klasse tiefer. Empor II schöpft nach dem deutlichen Auswärtssieg neue Hoffnung. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt allerdings weiterhin acht Punkte. Mit Spitzenreiter TSV Rudow als nächstem Gegner wartet eine äußerst schwierige Aufgabe. Auch Concordia Britz wahrt noch minimale Chancen auf den Ligaverbleib. Nach einem 4:1-Erfolg bei Borsigwalde gelingt der erste Auswärtssieg der Saison. Der Rückstand auf das rettende Ufer bleibt jedoch mit elf Punkten beträchtlich. Im anstehenden Derby gegen Stern Britz will Concordia weiteren Boden gutmachen und die Aufholjagd fortsetzen. Beim Dritten Preussen II (3:0 Erfolg gegen Stralau) gibt es einen Krankenwageneinsatz wegen einer Knieverletzung. Rudow (Erster) und Meteor (Zweiter) lassen nichts anbrennen. Alle Begegnungen des 24.Spieltags in der Nachschau

Die Reserve des SV Empor feiert im Kellerduell einen klaren Erfolg. Möller bringt die Gäste bereits in der 4. Minute auf Kurs, Bochnia legt in der 20. Minute nach. In der zweiten Halbzeit trifft Tuckerman in der 78. Minute zum dritten Mal für Empor, bevor Mendy in der Schlussminute den 4:0-Endstand markiert. Das war es wohl für Stern Britz in der Landesliga. 15 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer sprechen für sich.

Rudow kehrt gegen den FC Internationale auf die Siegerstraße zurück. Bähr erzielt in der 24. Minute die Führung, doch Stanley gleicht in der 76. Minute aus. Die Antwort der Hausherren lässt nicht lange auf sich warten: Wuthe sorgt in der 84. Minute für den entscheidenden Treffer zum 2:1-Endstand.

Die zweite Mannschaft des BFC Preussen tut sich zunächst schwer, übernimmt nach der Pause jedoch klar die Kontrolle. Engelsing bringt die Gastgeber in der 47. Minute in Führung, Isik legt in der 67. Minute nach. Nur fünf Minuten später erhöht Kagoue auf 3:0. Auch eine Rote Karte gegen Preussen ändert nichts mehr am klaren Erfolg gegen Berolina Stralau. Wehrmutstropfen für die Lankwitzer: Talent Meiko Hesse verletzt sich unglücklich am Knie. Ein Krankenwagen wird gerufen. Laut Verein (Ali Stolzenberg) gibt es noch keine Diagnose.

Viktoria 89 II nutzt die Unsicherheiten der Gäste eiskalt aus. Almedom stellt in der 16. Minute auf 1:0. Nach der Pause erhöht Dieckert in der 65. Minute mit einem Distanzschuss, Thiele setzt in der 86. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. Der Köpenicker FC kommt nie entscheidend ins Spiel und bleibt am Ende chancenlos.

Meteor 06 zeigt sich beim Auswärtsspiel in Mahlsdorf II von Beginn an hochkonzentriert und geht bereits in der ersten Minute durch Ugur in Führung. Der schnelle Treffer gibt den Gästen zusätzlichen Auftrieb, während Mahlsdorf früh unter Druck gerät. Nach 26 Minuten erhöht Jüterbock für Meteor, ehe Mahlsdorf durch Isberner in der 39. Minute kurzzeitig verkürzt. Doch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte stellt Jüterbock mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und sorgt für eine komfortable Pausenführung. Mahlsdorf versucht zwar nach der Pause das Tempo zu steigern, doch Meteor bleibt überlegen. Böhm trifft in der 67. Minute zum 4:1 und sorgt damit für die endgültige Entscheidung. In der Schlussphase bricht Mahlsdorf endgültig auseinander. Nach der Gelb-Roten Karte in der 79. Minute nutzen die Gäste ihre Überzahl konsequent: Heimur erzielt in der 88. Minute das fünfte Tor, ehe er in der 89. Minute direkt nachlegt und den Endstand von 6:1 herstellt. Meteor überzeugt über weite Strecken mit einer starken Defensive.