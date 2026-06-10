Kramer trifft spät, Hüsken verabschiedet sich mit Erfolg

Der SC Baccum hat sich das letzte freie Ticket für die Bezirksliga gesichert. Im Relegationsspiel gegen den SV Wietmarschen setzte sich die Mannschaft von Andreas Hüsken vor 1.335 Zuschauern mit 1:0 durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Benjamin Kramer kurz vor Schluss.

Im Sportzentrum Darme fand die Relegationspartie einen würdigen Rahmen. Der SuS Darme, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Vereinsbestehen feiert, hatte die Veranstaltung organisiert und sorgte dafür, dass Spieler, Verantwortliche und Zuschauer beste Bedingungen vorfanden. Damit trug der Gastgeber maßgeblich dazu bei, dass der Abend für alle Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis wurde.

Die größte Chance der ersten Halbzeit hatte der SC in der 38. Minute, als ein Kopfball nur an der Latte landete. Nach dem Seitenwechsel begegneten sich beide Mannschaften weiterhin auf Augenhöhe. Wietmarschen blieb gefährlich, während Baccum immer wieder Nadelstiche setzte.

Die Anfangsphase gehörte den Wietmarschenern, die früh mehrere Abschlüsse verzeichneten. Mit zunehmender Spielzeit kam jedoch auch Baccum besser ins Spiel und erspielte sich vor allem vor der Pause gute Möglichkeiten.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute. Nach einer unglücklichen Aktion von Wietmarschens Schlussmann Elsen war Benjamin Kramer zur Stelle und erzielte das 1:0. Für den Angreifer war es der 21. Saisontreffer. In der Schlussphase verteidigte Baccum den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.

Emotionaler Abschied für Hüsken und mehrere Spieler

Mit dem Aufstieg endet für Andreas Hüsken vorerst seine Zeit als Trainer des SC Baccum. Der Erfolg in der Relegation bildete den sportlichen Schlusspunkt seiner Amtszeit an der Seitenlinie.

Zudem verabschiedetet der Verein mehrere langjährige Akteure. Gen Zejnulahi absolvierte vor seinem Wechsel zu Olympia Laxten sein letztes Spiel für den SC Baccum. Johannes Baumtrog und Simon Chapman beendeten ihre aktive Laufbahn. Für alle Beteiligten wurde der Aufstieg damit zu einem besonderen Abschluss.

Auch auf den Rängen herrschte eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die lautstarke Unterstützung der Wietmarschener Anhänger prägte über weite Strecken die Partie, während beide Mannschaften ihren Beitrag zu einem spannenden und intensiven Relegationsspiel leisteten.

Mit dem Relegationsspiel zwischen dem SC Baccum und dem SV Wietmarschen endet auch für mich die Saison 2025/26. Mehr als 30.000 Aufrufe im Liveticker zeigen einmal mehr, welche Begeisterung der Amateurfußball im Emsland und darüber hinaus auslösen kann.

Vielen Dank an alle Leserinnen und Leser, Vereine, Spieler, Trainer, Schiedsrichter und Ehrenamtlichen für eine ereignisreiche Spielzeit. Ich freue mich schon jetzt auf viele weitere Geschichten, Tore und Emotionen in der kommenden Saison.