Kraftakt zum Jahresausklang - 4 Kerzen zum Advent

Zum letzten Spiel im Jahre 2022 war der SV Amstetten zu Gast in Albeck. Die Marschroute für das Albecker Team war klar, ein positiver und erfolgreicher Abschluss für das Jahr 2022 muss her, um den Gegner in der Tabelle zu überholen.

Albeck begann druckvoll, agierte offensiv und setzte den Gegner bei nebligem Herbstwetter in der Anfangsphase unter Druck. Immer wieder eroberten wir uns die „zweiten“ Bälle und kamen dadurch zum Abschluss. Leider fehlte noch ein wenig das Glück, um die sich bietenden Möglichkeiten in Tore umzusetzen. In dieser Drangphase dann die kalte Dusche für die Gastgeber. Ein langer Ball der Amstetter hebelte die komplette Abwehr aus und der Gästestürmer konnte ungehindert zum 0:1 einschieben. Kurz geschockt, schüttelten wir den Rückstand ab und glichen durch einen Fernschuss von Nico Lonsinger zum 1:1 aus.