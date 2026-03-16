Kraftakt des FC Schwaig mit Remis belohnt: Verweigerte Elfmeter?

Der Schiedsrichter sah in beiden Szenen keine elfmeterwürdige Aktion. – Foto: Sven Leifer

Gerade eine Minute war gespielt, als Daniel Gaedke am Strafraum quer auf Linus Hesch legte. Er nahm den Ball volley, aber SVH-Torwart Moritz Knauf konnte parieren. Dann setzte Gaedke eine Ablage von Ascher aus elf Metern neben das Tor.

Mit einem verdienten 1:1-Unentschieden kehrte der FC Schwaig am Samstagnachmittag vom SV Heimstetten zurück. Für das Team von Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck war es das dritte Match binnen acht Tagen. Große Möglichkeiten zum Rotieren blieben nicht, denn Tim Schels, Leon Roth, Nerman Mackic, Bilal Ibrahim und James Timbana fehlten.

FC Schwaig bekommt Elfmeter nicht zugesprochen

Schwaig agierte geschickt, stand sicher und schaltete bei Ballgewinn schnell um. Doch in der 15. Minute musste das Team den nächsten personellen Nackenschlag hinnehmen. Robert Rohrhirsch zog sich nach einem Sprint eine Muskelverletzung zu und musste ausgewechselt werden. Für ihn kam Felix Günzel in die Partie.

Nach Pass von Vincent Sommer war es Gaedke, der aus 16 Metern abzog, aber in Knauf seinen Meister fand. In der 22. Minute hatten die Gäste Pech, als Gaedke einen weiten Abschlag von Torwart Felix Thiel im Strafraum an seinem Gegenspieler Cedric Ildas vorbeilegen wollte, der aber mit der Hand die Kugel abwehrte. Die Pfeife von Schiedsrichter Yannick Eberhardt blieb trotz Protesten stumm. Nach Flanke von der linken Seite setzte Dominique Girtler zum Flugkopfball an, aber die Kugel deutlich neben das Tor. In der 36. Minute wurde die starke Leistung der Gäste belohnt. Nach Pass von Florian Pflügler und Ablage von Hesch überlupfte Günzel Torwart Knauf zum 1:0.

Siegchancen auf beiden Seiten

Im Anschluss verpasste es Groß, nach einem Konter auf 2:0 zu stellen, ehe Ascher nach schönem Zuspiel von Thiel allein auf Knauf zulief, aber mit seinem Lupfer scheiterte. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Heimstettens Kapitän Daniel Steimel noch eine Chance, scheiterte aber per Drehschuss an Thiel.

In der 53. Minute kamen die Gastgeber jedoch zum Ausgleich. Nach einer Ecke von der linken Seite wurde der Ball zu kurz abgewehrt, und Lukas Riglweski zirkelte die Kugel vom linken Strafraumeck an den rechten Innenpfosten, von dem sie hinter die Linie sprang. Riglewski war es auch, der die nächste Chance hatte, aber er traf aus acht Metern den Ball nicht richtig, sodass die Schwaiger Abwehr klären konnte.

Nun merkte man den Schwaigern die körperliche Belastung an, Heimstetten war nun tonangebend. Nach einem Freistoß von Riglewski traf Fabian Cavadias per Kopf aus neun Metern die Querlatte. Dennis Polat per Kopf und Riglewski per Direktabnahme hatten weitere Torchancen. Auf der Gegenseite wurde Ascher beim Abschluss aus sechs Metern im letzten Moment gestört.

In der 93. Minute kochten die Emotionen hoch. Nach Vorarbeit von Gaedke stand Felix Günzel allein vor Knauf und wurde von Heimstettens Yannick Günzel von hinten zu Fall gebracht. Schwaig forderte vehement Strafstoß, doch wieder blieb die Schiri-Pfeife stumm. Mit dem Abpfiff kam noch einmal Riglewski zum Abschluss, doch Thiel reagierte glänzend.