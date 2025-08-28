Kraft reicht nur für 60 Minuten: Pipinsried verliert Achtelfinalspiel gegen Wacker Burghausen

FC Pipinsried hat sich achtbar geschlagen im Pokal-Achtelfinale gegen Wacker Burghausen. Am Ende stand dennoch eine 0:3-Niederlage.

Rund 60 Minuten war es ein Duell auf Augenhöhe, dann setzte sich die Klasse des Regionalligisten durch. Die über 300 Zuschauer sahen über weite Strecken eine gute Pokalpartie, die wohltuend fair ablief. Großen Anteil daran hatte Schiedsrichter Andreas Egner aus Bodenmais, der die Partie jederzeit im Griff hatte. Ein paar ernste Blicke, hier und da eine deutliche Ansage an die Spieler – so brauchte Egner nicht eine einzige gelbe Karte. Einfach eine klasse Leistung des Unparteiischen.

Die Pokalträume des FC Pipinsried sind vorbei. Der Fußball-Bayernligist aus dem Landkreis verlor am Dienstagabend im Achtelfinale des Bayerischen Totopokals sein Heimspiel in der Küchenstadel-Arena gegen den klassenhöheren Regionalligisten SV Wacker Burghausen verdient mit 0:3.

Die beiden ersten Gegentore waren durchaus vermeidbar. Beim 0:1 in der 33. Minute durch einen tollen Freistoß von Noa-Gabriel Simic verteidigten die Pipinsrieder zuvor ungeschickt, Burghausen zog den Freistoß, Simic bedankte sich.

Eine klasse Leistung bot auch der FC Pipinsried, zumindest so lange, wir die Kräfte vorhanden waren. Die mittlerweile dritte Englische Woche nagt doch sehr an den Kräften, in der letzten halben Stunde konnte der FCP dem Gast keinen Widerstand mehr leisten.

Beim 0:2 in der 36. Minute durch einen Kopfball von Moritz Bangerter flog eine Frei㈠stoßflanke in den Strafraum. Die FCP-Defensive stand ungeordnet – 0:2.

Die Führung ging durchaus in Ordnung, da FCP-Keeper Dominik Bals mehrfach gegen die starken Burghauser in höchster Not rettete. Was den Pipinsriedern bis dahin fehlte, war der nötige Punch im letzten Drittel.

Nach der Pause kam Pipinsried sofort in die Partie. Maximilian Schmidt versäumte es, den Anschluss herzustellen. Nach einem Sololauf umkurvte er im Strafraum Wacker-Keeper Markus Schöller. Doch Schmidt wählte die falsche Entscheidung, er passte noch quer, und der Ball wurde von der SVW-Abwehr um den überragenden Alexander Sorge geklärt. Entweder den Strafstoß ziehen oder selbst abschließen, das wären wohl die besseren Alternativen gewesen.

Echt nett, diese Burghausener

Nur wenige Minuten später setzte FCP-Kapitän Benedikt Lobenhofer den Ball auf die Latte – danach war das Match gelaufen. Burghausen übernahm komplett die Kontrolle und fuhr den Sieg sicher nach Hause. Denis Ade setzte in der 76. Minute mit seinem 3:0 den Schlusspunkt.

Bemerkenswert war, dass sich die Polizei mit einem großen Aufgebot in Pipinsried präsentierte. Augenscheinlich sollten die Burghausener Fans unter Kontrolle gehalten werden. Diese allerdings störten sich an der Polizeipräsenz nicht, sie sangen und feuerten ihr Team über 90 Minuten vorbildlich an.

Probleme hatte es mit den Wacker-Fans in Pipinsried noch nie gegeben, auch diesmal nicht. Auffallend war der respektvolle Umgang der Burghausener insgesamt mit dem Gegner, sei es von den Spielern, sei es von den Verantwortlichen. So macht Fußball Spaß, auch wenn man in Pipinsried den Traum von einem erneuten Pokal-Match gegen die Profis der Münchner Löwen ausgeträumt hat.