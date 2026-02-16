Kraft nur für eine Halbzeit

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Gäste hatten den besseren Start und führten durch Krug. Danach verstanden sie es nicht, eine höhere Pausenführung herauszuschießen. Wie umgewandelt kam die SG aus der Kabine und riß in einer starken zweiten Halbzeit die Partie noch aus dem Feuer. Mirek Wymysloh glich aus, Wolf schaffte das 2:1 und Spielau stockte auf 3:1 auf.