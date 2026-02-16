Kraft nur für eine Halbzeit

Die Gäste hatten den besseren Start und führten durch Krug. Danach verstanden sie es nicht, eine höhere Pausenführung herauszuschießen. Wie umgewandelt kam die SG aus der Kabine und riß in einer starken zweiten Halbzeit die Partie noch aus dem Feuer. Mirek Wymysloh glich aus, Wolf schaffte das 2:1 und Spielau stockte auf 3:1 auf.