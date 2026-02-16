 2026-02-09T08:36:21.830Z

Spielbericht

Kraft nur für eine Halbzeit

von Jürgen Kleinhans · Heute, 08:44 Uhr · 0 Leser

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Kassel 3 94/95
SV Balhorn
SG Weser
So., 16.10.1994, 15:00 Uhr
SG Weser/Diemel
SG Weser/DiemelSG Weser
SV Balhorn
SV BalhornSV Balhorn
3
1
Abpfiff

Die Gäste hatten den besseren Start und führten durch Krug. Danach verstanden sie es nicht, eine höhere Pausenführung herauszuschießen. Wie umgewandelt kam die SG aus der Kabine und riß in einer starken zweiten Halbzeit die Partie noch aus dem Feuer. Mirek Wymysloh glich aus, Wolf schaffte das 2:1 und Spielau stockte auf 3:1 auf.