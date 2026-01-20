Krämer fordert mehr Konstanz – und eine bessere Rückrunde als zuletzt

Der FC Rheinsüd Köln hat sich in der Bezirksliga 1 leise, aber wirkungsvoll in die Top-5 gearbeitet. Mit 25 Punkten überwintert das Team von Trainer Stefan Krämer (39) auf Platz vier, punktgleich mit dem SSV Jan Wellem und der SpVg Rheindörfer. Der Rangdritte Deutz 05 hat sich mit bereits 33 Zählern ein Stück abgesetzt. Für Rheinsüd ist es dennoch eine Hinrunde, die insgesamt Mut macht.
„Grundsätzlich sind wir mit der Hinrunde auf jeden Fall zufrieden“, sagt Krämer und verweist dabei besonders auf den starken Schlusspunkt des Jahres. Das 3:0-Heimspiel gegen Jan Wellem war für ihn „ein sehr schöner Abschluss“, der aus seiner Sicht auch „verdient war“. Gleichzeitig verschweigt der Coach nicht, dass es neben solchen Höhepunkten auch Rückschläge gab. „Leider gab es aber auch den einen oder anderen negativen Ausreißer.“
Gerade in den direkten Duellen mit den Top-Teams ließ Rheinsüd Punkte liegen. Abgesehen vom Remis gegen Südwest sprang bislang wenig Zählbares heraus. Für Krämer ist das kein Zufall, sondern Ausdruck eines Grundproblems. „Das ist letztlich ein Stück weit das Spiegelbild unserer Hinrunde und gleichzeitig unsere Aufgabe für die Rückrunde: mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“
Vor allem defensiv sieht der Trainer trotz insgesamt guter Zahlen noch Verbesserungspotenzial. Mit 21 Gegentoren stellt Rheinsüd zwar die drittbeste Defensive der Liga, doch einzelne Spiele fallen aus dem Rahmen. „So wie der positive Ausreißer gegen Wellem dabei war, hatten wir eben auch Spiele, in denen wir am Ende des Tages zu viele Gegentore kassiert haben.“ Besonders die Partien gegen Friedlingsdorf und Niehl nennt Krämer als Beispiele: „Da erzielen wir insgesamt sieben Tore, kassieren aber eben auch sieben. Das darf uns so nicht passieren. Spiele, in denen wir drei oder vier Tore schießen, müssen wir gewinnen.“
Nach oben ist der Rückstand bereits spürbar, nach unten besteht ein komfortables Polster. Doch von einem Spannungsproblem will Krämer nichts wissen. „Wenn wir Woche für Woche in der Lage sind, unsere Leistung abzurufen, sind wir für jeden Gegner unangenehm.“ Das Team habe in der Hinrunde beide Seiten kennengelernt. „An guten Tagen können wir jeden schlagen, das hat das Spiel gegen Wellem gezeigt. Tun wir das nicht, wird uns auch jeder Gegner bestrafen.“
Ein zusätzlicher Antrieb ergibt sich aus den Erfahrungen der Vorsaison. Damals stand Rheinsüd zur Winterpause sogar noch etwas besser da, erlebte anschließend jedoch eine enttäuschende Rückrunde. „Das wollen wir dieses Jahr definitiv anders machen“, stellt Krämer klar. „Unsere klare Zielsetzung ist es, die Hinrunde zu bestätigen und ein anderes Gesicht zu zeigen – im Vergleich zur Rückrunde der vergangenen Saison.“
Personell geht der FC Rheinsüd Köln mit Licht und Schatten in die Vorbereitung. Schwer wiegt der Ausfall von Kapitän Yannick Kuschel, der im Dezember am Sprunggelenk operiert wurde und „uns einige Monate fehlen wird“. Ob ein Comeback im Mai realistisch ist, bleibt offen. Zudem treten Malte Kuhn und Norman Wermes aus persönlichen Gründen kürzer. Gleichzeitig entspannt sich die Lage an anderer Stelle. Mehrere Spieler kehren nach Verletzungen zurück und sollen den Kader wieder verbreitern.
„Dadurch werden wir im Kader wieder breiter aufgestellt sein und eine schlagkräftige Truppe haben, um unsere Ziele in der Rückrunde umzusetzen“, blickt Krämer voraus. Sechs Wochen Vorbereitung stehen zur Verfügung, ehe es zum Auftakt der Rückserie zu Hause gegen Brühl geht. „Unser klares Ziel ist es, mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde zu starten. Dafür geben wir jetzt Gas, um gegen Brühl alles abzurufen und erfolgreich in die zweite Saisonhälfte zu gehen“, so der 39-Jährige.