Stefan Krämer und der FC Rheinsüd Köln überwintern auf Platz 4. – Foto: Screenshot Insta Rheinsüd

Krämer fordert mehr Konstanz – und eine bessere Rückrunde als zuletzt 25 Punkte, starke Defensive und ein überzeugender Jahresabschluss – doch Trainer Stefan Krämer fordert mehr Konstanz. Verlinkte Inhalte BZL Mittelrhein St. 1 FC Rheinsüd Stefan Krämer

Der FC Rheinsüd Köln hat sich in der Bezirksliga 1 leise, aber wirkungsvoll in die Top-5 gearbeitet. Mit 25 Punkten überwintert das Team von Trainer Stefan Krämer (39) auf Platz vier, punktgleich mit dem SSV Jan Wellem und der SpVg Rheindörfer. Der Rangdritte Deutz 05 hat sich mit bereits 33 Zählern ein Stück abgesetzt. Für Rheinsüd ist es dennoch eine Hinrunde, die insgesamt Mut macht.

„Grundsätzlich sind wir mit der Hinrunde auf jeden Fall zufrieden“, sagt Krämer und verweist dabei besonders auf den starken Schlusspunkt des Jahres. Das 3:0-Heimspiel gegen Jan Wellem war für ihn „ein sehr schöner Abschluss“, der aus seiner Sicht auch „verdient war“. Gleichzeitig verschweigt der Coach nicht, dass es neben solchen Höhepunkten auch Rückschläge gab. „Leider gab es aber auch den einen oder anderen negativen Ausreißer.“ Starke Defensive noch stärker machen Gerade in den direkten Duellen mit den Top-Teams ließ Rheinsüd Punkte liegen. Abgesehen vom Remis gegen Südwest sprang bislang wenig Zählbares heraus. Für Krämer ist das kein Zufall, sondern Ausdruck eines Grundproblems. „Das ist letztlich ein Stück weit das Spiegelbild unserer Hinrunde und gleichzeitig unsere Aufgabe für die Rückrunde: mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bringen.“

Vor allem defensiv sieht der Trainer trotz insgesamt guter Zahlen noch Verbesserungspotenzial. Mit 21 Gegentoren stellt Rheinsüd zwar die drittbeste Defensive der Liga, doch einzelne Spiele fallen aus dem Rahmen. „So wie der positive Ausreißer gegen Wellem dabei war, hatten wir eben auch Spiele, in denen wir am Ende des Tages zu viele Gegentore kassiert haben.“ Besonders die Partien gegen Friedlingsdorf und Niehl nennt Krämer als Beispiele: „Da erzielen wir insgesamt sieben Tore, kassieren aber eben auch sieben. Das darf uns so nicht passieren. Spiele, in denen wir drei oder vier Tore schießen, müssen wir gewinnen.“ Krämer: "An guten Tagen können wir jeden schlagen" Nach oben ist der Rückstand bereits spürbar, nach unten besteht ein komfortables Polster. Doch von einem Spannungsproblem will Krämer nichts wissen. „Wenn wir Woche für Woche in der Lage sind, unsere Leistung abzurufen, sind wir für jeden Gegner unangenehm.“ Das Team habe in der Hinrunde beide Seiten kennengelernt. „An guten Tagen können wir jeden schlagen, das hat das Spiel gegen Wellem gezeigt. Tun wir das nicht, wird uns auch jeder Gegner bestrafen.“