Krämer: „Die Rheindörfer sind ein absolutes Top-Team“

SW Köln will ersten Sieg gegen Jan Wellem erzwingen

SC Schwarz-Weiß Köln wartet nach zwei torreichen Partien noch auf den ersten Sieg in der neuen Bezirksliga-Saison. Mit 8:9 Treffern und einem Punkt aus zwei Spielen steht das Team von Trainer Sven Müller auf Rang elf. Am Sonntag empfängt Schwarz-Weiß den SSV Jan Wellem, der nach einem 1:1 beim Aufsteiger Frielingsdorf vier Zählern auf dem Konto hat.

„Heimspiel, Aufstiegsaspirant. Egal – wir wollen unsere ersten drei Punkte einfahren“, sagt Sven Müller, Trainer des SC Schwarz-Weiß Köln. Müller weiß um die Stärken des Gegners: „Aus der vergangenen Saison wissen wir, wie stark und vor allem schnell Jan Wellem ihr Spiel spielen kann. Wissen aber auch, dass wir unsere Mittel haben, um diesen Gegner auch ordentlich zu ärgern.“ Rückblickend auf die direkten Duelle in der Vorsaison ergänzt er: „Das Hinspiel der letzten Saison hätten wir ohne den Platzverweis gewonnen. Das Rückspiel war dann eine sehr deutliche Angelegenheit. Aber auch bei Jan Wellem läuft zu Saisonbeginn noch nicht alles nach Plan. Was zu diesem Zeitpunkt noch normal ist. Wir gehen hochkonzentriert und fokussiert an diese Aufgabe ran und wollen das Spiel gewinnen.“

Voigt: "Haben die Seuche"

Jan Wellem plagen nach wie vor Personalsorgen – auch am Wochenende stehen nur elf oder zwölf Feldspieler zur Verfügung. Trainer Alex Voigt fordert dennoch einen mutigen Auftritt: „Für uns das zweite Auswärtsspiel in Folge, direkt Anfang der Saison. Wir sind mit vier Punkten gestartet und wollen dann natürlich auch nicht locker lassen, gerade was Punkte sammeln angeht. Wir erwarten wieder ein schweres Spiel gegen einen schweren Gegner mit einer guten Offensive, mit sehr torgefährlichen Jungs. Sie haben ihr erstes Heimspiel verloren gegen Frielingsdorf und sind mit Sicherheit gewillt, das im zweiten Heimspiel besser zu machen", so Voigt. Gerade aufgrund der personellen Probleme müsse sich die Mannschaft auf die alten Tugenden besinnen: "Eine Mannschaft werden wir auf jeden Fall zusammen bekommen, mehr ist es dann auch nicht, was wir auf der Bank haben. Wir haben wirklich die Seuche im Augenblick. Ich erwarte einfach von der Mannschaft, dass sie sich kämpferisch präsentiert, dass sie dagegenhält, dass sie läuft, dass sie kämpft, dass sie beißt und kratzt, alles die Basics bringt, die nötig sind und dann schauen wir einfach, was am Ende dabei rauskommt.“