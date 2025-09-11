Krämer: „Die Rheindörfer sind ein absolutes Top-Team“

Der dritte Spieltag der Bezirksliga 1 bringt das erste Spitzenspiel: Die SpVg Rheindörfer und der FC Rheinsüd treffen ungeschlagen und punktgleich aufeinander. Beide Mannschaften haben ihre ersten beiden Partien gewonnen und wollen nun den dritten Sieg in Folge. Hochspannung versprechen auch die Duelle der Aufsteiger: In Heiligenhaus trifft der HSV auf den TFC Köln, während Brühl zu Hause auf den starken Neuling aus Frielingsdorf trifft. Für die einen geht es um den Ausbau eines gelungenen Saisonstarts, für die anderen um die wichtigen ersten Punkte.
SC Schwarz-Weiß Köln wartet nach zwei torreichen Partien noch auf den ersten Sieg in der neuen Bezirksliga-Saison. Mit 8:9 Treffern und einem Punkt aus zwei Spielen steht das Team von Trainer Sven Müller auf Rang elf. Am Sonntag empfängt Schwarz-Weiß den SSV Jan Wellem, der nach einem 1:1 beim Aufsteiger Frielingsdorf vier Zählern auf dem Konto hat.
„Heimspiel, Aufstiegsaspirant. Egal – wir wollen unsere ersten drei Punkte einfahren“, sagt Sven Müller, Trainer des SC Schwarz-Weiß Köln. Müller weiß um die Stärken des Gegners: „Aus der vergangenen Saison wissen wir, wie stark und vor allem schnell Jan Wellem ihr Spiel spielen kann. Wissen aber auch, dass wir unsere Mittel haben, um diesen Gegner auch ordentlich zu ärgern.“ Rückblickend auf die direkten Duelle in der Vorsaison ergänzt er: „Das Hinspiel der letzten Saison hätten wir ohne den Platzverweis gewonnen. Das Rückspiel war dann eine sehr deutliche Angelegenheit. Aber auch bei Jan Wellem läuft zu Saisonbeginn noch nicht alles nach Plan. Was zu diesem Zeitpunkt noch normal ist. Wir gehen hochkonzentriert und fokussiert an diese Aufgabe ran und wollen das Spiel gewinnen.“
Jan Wellem plagen nach wie vor Personalsorgen – auch am Wochenende stehen nur elf oder zwölf Feldspieler zur Verfügung. Trainer Alex Voigt fordert dennoch einen mutigen Auftritt: „Für uns das zweite Auswärtsspiel in Folge, direkt Anfang der Saison. Wir sind mit vier Punkten gestartet und wollen dann natürlich auch nicht locker lassen, gerade was Punkte sammeln angeht. Wir erwarten wieder ein schweres Spiel gegen einen schweren Gegner mit einer guten Offensive, mit sehr torgefährlichen Jungs. Sie haben ihr erstes Heimspiel verloren gegen Frielingsdorf und sind mit Sicherheit gewillt, das im zweiten Heimspiel besser zu machen", so Voigt. Gerade aufgrund der personellen Probleme müsse sich die Mannschaft auf die alten Tugenden besinnen: "Eine Mannschaft werden wir auf jeden Fall zusammen bekommen, mehr ist es dann auch nicht, was wir auf der Bank haben. Wir haben wirklich die Seuche im Augenblick. Ich erwarte einfach von der Mannschaft, dass sie sich kämpferisch präsentiert, dass sie dagegenhält, dass sie läuft, dass sie kämpft, dass sie beißt und kratzt, alles die Basics bringt, die nötig sind und dann schauen wir einfach, was am Ende dabei rauskommt.“
Sowohl die DJK Südwest als auch Ford Niehl mussten zuletzt herbe Niederlagen einstecken: Südwest unterlag 3:6 in Hoffnungsthal, während Ford Niehl beim 0:7 gegen Deutz 05 chancenlos war und mit 0:10 Toren derzeit das Tabellenende ziert.
DJK-Trainer Daniel Errens will die Gelegenheit nutzen, um den zweiten Heimsieg einzufahren: „Wir wissen um die Ergebnisse der Nieder aus den ersten beiden Spieltagen und um die angespannte Personallage beim Gegner. Fraglich ist, was gegebenenfalls für Rückkehrer am Sonntag der Mannschaft dazustoßen wird. Nichtsdestotrotz wird Dogan seine Mannschaft bestmöglich einstellen, um bei uns beim Heimspiel etwas zu holen. Da liegt unser Ziel. Wir möchten keine Punkte abgeben am Sonntag und unseren nächsten Heimerfolg erzielen.“
Vor allem in der Defensive fordert Errens höchste Konzentration: „Wir wollen an unsere gute Leistung gegen Hürth anzuknüpfen, vor allen Dingen defensiv. Dort gallig zu sein, keinem Zweikampf aus dem Weg zu gehen, jedes Kopfballduell zu holen, damit kein zweiter Ball abtröpfelt. Wir arbeiten weiter an unserem Rhythmus und Abläufen. Ziel für Sonntag ist der Heimsieg gegen einen Gegner, der vielleicht jetzt angeknockt ist. Aber die Saison ist noch jung. Wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir müssen mit 100 Prozent Einsatz und Mindset in das Spiel gehen. Wir wollen unser Spiel spielen und erfolgreich sein.“
Ford-Niehl-Trainer Dogan Oymak hofft nach dem Fehlstart zumindest auf eine Reaktion seiner Mannschaft: „Nach der herben 0:7-Niederlage gegen Deutz wartet am kommenden Wochenende mit Südwest eine weitere schwere Aufgabe. Die Mannschaft will versuchen, das Beste aus der aktuellen Situation herauszuholen und sich von einer deutlich besseren Seite zu zeigen. Die deutliche Pleite sitzt noch tief, gleichzeitig ist die Personalsituation weiterhin angespannt. Trotz eines XXL-Kaders stehen momentan nur wenige Akteure zur Verfügung, darunter fehlen gleich mehrere Stammspieler. Entsprechend ist es schwer, aus dem Vollen zu schöpfen. Dennoch soll gegen Südwest eine klar verbesserte Leistung gezeigt werden.“
Ohne Punktverlust gegen punktlos: Am Sonntag trifft die Sportvereinigung Deutz 05 auf Germania Zündorf. Die Ausgangslage scheint klar: Deutz hat mit zwei Siegen und 10:2 Toren einen Traumstart hingelegt, Zündorf steht nach zwei Niederlagen mit 2:10 Treffern ohne Punkt da.
Trainer Ali Meybodi warnt trotz der klaren Tabellenkonstellation vor Überheblichkeit: „Wir lassen uns definitiv nicht von den bisherigen Ergebnissen blenden. Weder von unseren Ergebnissen noch von den Ergebnissen von Zündorf. Es sind nur zwei Spiele. Und die eine Mannschaft ist besser aus den Startlöchern gekommen, die andere Mannschaft etwas weniger gut. Aber man weiß ja, wie schnell sowas sich auch ändern kann. Wir tun gut daran, hoch konzentriert, so wie die Jungs bisher arbeiten, dann auch zu Werke zu gehen.“
Besonders die spielerische Qualität des Gegners hat Meybodi im Blick: „Wir wissen, dass Zündorf eine spielstarke Mannschaft ist. Auch bei ihren Niederlagen haben sie spielerisch überzeugt, hatten sogar hier und da mehr Spielanteile. Das ist uns bewusst, darauf werden wir uns einstellen und wollen natürlich den positiven Trend insbesondere bei einem Heimspiel fortsetzen.“ Personell sieht es für Deutz gut aus, wie der Coach betont: „Wir haben noch zwei, drei, die etwas länger verletzt sind. Das wird auch jetzt erstmal in den nächsten Wochen so bleiben. Aber ansonsten können wir aus dem Vollen schöpfen.“
Auf der anderen Seite glaubt Zündorf-Co-Trainer Yanik Gilles trotz Fehlstart an die Chance, den Favoriten zu ärgern: „Auf dem Papier sind wir klar der Außenseiter. Wir wissen aber oder wir glauben daran, dass wir Deutz schlagen können. Wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen, 100 Prozent konzentriert sein, gerade gegen den Ball, und nicht so einfach Tore herschenken wie zuletzt gegen Rheindörfer.“
Die Niederlagen sollen dabei kein Ballast sein: „Das wissen die Jungs, das wissen wir, daran arbeiten wir. Wir gehen trotzdem auf jeden Fall mit der Einstellung ins Spiel drei Punkte zu holen. Das trauen wir uns zu, das trauen wir den Jungs zu, das können wir. Dafür müssen wir aber hart arbeiten, 90 Minuten lang. Wir haben die zwei Niederlagen ganz gut weggesteckt, zumindest was die Einstellung und Bereitschaft im Training angeht. Jetzt gilt es, das am Sonntag auch auf den Platz zu bringen und zu zeigen, dass wir auch gegen Mannschaften wie Deutz oder vermeintlich Favoriten mithalten können.“
Es könnte das erste Topspiel der Saison werden: Die SpVg Rheindörfer, Tabellenzweiter mit 8:2 Toren, empfängt den punktgleichen FC Rheinsüd Köln, der mit 5:0 Treffern auf Rang drei liegt. Beide Mannschaften sind perfekt in die Saison gestartet. Während die Rheindörfer zuletzt Germania Zündorf mit 5:2 bezwangen, feierte Rheinsüd einen 3:0-Erfolg gegen Heiligenhaus.
Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer blickt dem Spitzenduell mit Respekt, aber auch mit Zuversicht entgegen: „Wir sind natürlich froh, dass wir mit zwei Siegen in die Saison gestartet sind. Wir wollen selbstbewusst mit breiter Brust am Sonntag zu einem sehr, sehr schweren Auswärtsspiel fahren. Die Rheindörfer sind eine absoluten Top-Mannschaft der Liga in diesem Jahr, die in der letzten Rückrunde schon gezeigt hat, dass sie eine sehr hohe Qualität haben, einen guten Plan haben. Nicht zuletzt gegen Zündorf haben sie mit einer 5:0-Führung nach einer guten halben Stunde gezeigt, dass sie zu den absoluten Top-Teams der Liga gehören.“
Die Favoritenrolle sieht Krämer deshalb klar beim Gegner. "Wir werden uns die Woche sehr gut vorbereiten und schauen, dass wir etwas entführen können. Und dafür müssen wir sicherlich in unser Limit gehen", so Krämer. Vor allem die Defensive wird dabei gefordert sein. „Defensiv wollen wir die hohe offensive Qualität vom Gegner nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das wird sicherlich eine große Herausforderung auch sein bei der individuellen Qualität, die die Rheindörfer haben. Gleichzeitig wollen wir natürlich schauen, dass wir mit dem Ball Akzente setzen können, den Spielrhythmus mitbestimmen können und dann auch selber Gefahr ausüben können vom gegnerischen Tor.“
Personell hat sich die Lage bei Rheinsüd leicht entspannt. Yannick Kuschel wird wieder dabei sein können, auch David Mezhoud, Ben Anders, Malte Kuhn und Tim Wardemann sind ebenfalls wieder im Training und stehen zur Verfügung. Aras Atila Ashrafi hingegen weiterhin ausfallen und Marvin Störmann ist noch gesperrt.
Mit dem Heiligenhauser SV und dem Türkischen FC Köln treffen am Sonntag zwei Aufsteiger aufeinander, die mit je einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet sind.
Heiligenhaus-Trainer Andy Esins fordert von seiner Mannschaft ein anderes Gesicht als zuletzt: „Nach einer, aufgrund der Niederlage am Wochenende, angespannteren Atmosphäre, gehen wir nach zwei harten Einheiten zumindest körperlich gut vorbereitet ins Duell mit dem TFC. Wir kennen die Stärken des Gegners und werden versuchen, ein anderes Gesicht zu zeigen als letzte Woche. Wir werden ein paar Anpassungen vornehmen und versuchen, defensiv stabiler zu stehen.“
Beim TFC Köln herrscht nach dem Sieg gegen Brühl eine positive Stimmung. Trainer Oguz Kahraman lobt die Arbeit seiner Spieler unter der Woche: „Das Training war so, wie es die letzten Wochen auch war. Sehr konzentriert, in Gruppen gearbeitet, an Abläufen und Mechanismen gearbeitet, die noch mehr greifen müssen, damit wir auch in der Zukunft das Ganze positiv auf den Platz gestalten.“
Besonders hebt Kahraman die Konkurrenzsituation hervor: „Alles in allem ist bei uns alles an Bord. An Bord heißt aber auch, dass der Konkurrenzkampf dementsprechend sehr hoch ist und jeder natürlich gerne unter den ersten Elf, wie auch generell im Kader sein will. Und dementsprechend freut es natürlich uns als Trainerteam, dass die Jungs konzentriert an die Sache drangehen.“
Auf den Gegner will sich Kahraman nur bedingt einlassen: „Wir gucken nicht so sehr auf den Gegner. Ich als Trainer habe meine Analyse über den Gegner schon gemacht, aber wir wollen unser Spiel weitestgehend verbessern, aufbauen und lassen natürlich auch eher nicht den Gedanken an den Gegner, sondern an unser Spiel.“
Im Duell zweier Aufsteiger treffen am Sonntag der SC Brühl und der SV Frielingsdorf aufeinander. Während Brühl nach zwei Niederlagen noch punktlos ist und als Vorletzter in die Partie geht, hat Frielingsdorf bereits vier Zähler gesammelt. Am vergangenen Wochenende unterlag Brühl dem Türkischen FC Köln deutlich mit 1:5, Frielingsdorf holte ein respektables 1:1 gegen den Titelkandidaten Jan Wellem.
Brühls Trainer Arif Cinar blickt trotz der schwierigen Ausgangslage kämpferisch auf das Heimspiel: „Es erwartet uns am Wochenende eine sehr spielstarke Mannschaft, die gut in die Saison gestartet ist. Für uns wird es schwer, da wir immer noch Verletzte, Gesperrte und Urlauber haben. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen zu punkten.“
Frielingsdorf-Trainer Andreas Dreiner warnt seine Mannschaft davor, den Gegner aufgrund des Tabellenstands zu unterschätzen: „Wir erwarten einen hochmotivierten Gegner, der alles dafür tun wird, die ersten Punkte in dieser Saison einzufahren. Wir werden aber sicher nicht aus dem Bergischen nach Brühl fahren und nur Spalier stehen. Nach dem Spiel gegen Jan Wellem wird es wichtig sein, den Schalter wieder umzulegen. Wir müssen unsere Grundtugenden auf den Platz bekommen und über 90 Minuten eine hohe Intensität gehen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, unseren sehr ordentlichen Saisonstart zu veredeln.“
Mit dem SV Bergfried Leverkusen und dem FC Hürth II treffen zwei Teams aufeinander, die noch auf den ersten Saisonsieg warten. Bergfried hat nach dem 3:3 gegen Schwarz-Weiß Köln zumindest einen Punkt gesammelt und steht mit 3:7 Toren da. Die Hürther dagegen sind mit zwei Niederlagen und 1:3 Toren noch punktlos, zuletzt setzte es ein 0:1 gegen Schönenbach.
Bergfrieds Trainer Hannes Diekamp erwartet eine enge Partie: „Hürth II wird für uns das nächste 50-50-Spiel.“ Personell bleibt die Lage angespannt: „Die Kader-Situation wird nicht unbedingt besser. Maik Maier ist aus dem Urlaub wieder da, dafür hat sich jetzt Til Juber in den Urlaub verabschiedet. Wir bleiben weiter eng besetzt, wollen aber an die zweite Halbzeit gegen Schwarz-Weiß Köln anknüpfen. Und dann die ersten drei Punkte in dieser Saison einzufahren.“
Der dritte Spieltag hält für den TV Hoffnungsthal eine schwere Aufgabe bereit: Die Mannschaft von Coach Baran Dagdelen gastiert am Sonntag beim noch makellosen SV Schönenbach. Die Gastgeber haben ihre ersten beiden Partien gewonnen, dabei kein Gegentor kassiert und stehen mit 5:0 Toren auf Rang vier. Hoffnungsthal holte bislang drei Punkte und geht mit Rückenwind in die Partie, nachdem am vergangenen Wochenende ein spektakuläres 6:3 gegen die DJK Südwest Köln gelang.
Maciek Gawlik weiß um die Stärke des Gegners: "Wir erwarten einen sehr, sehr starken Gegner, der im Sommer nochmal einen kleinen Umbruch hatte. Top-Spieler hat, einen kleinen Kader hat, was aber, wenn die Jungs zusammenpassen, auch eine Stärke sein kann, wenn denn alle fit bleiben. Schönenbach ist ein Top-Team, haben wirklich Top-Einzelspieler, haben letztes Jahr auch eine gute Saison gespielt, sind dieses Jahr gut gestartet.“
Trotzdem reist Hoffnungsthal mit Zuversicht zur Siebertz-Truppe: „Wir erwarten ein sehr, sehr schweres Spiel, gehen aber eigentlich auch mit breiter Brust in dieses Spiel. Wenn wir an die Leistung von letzter Woche anknüpfen, können wir wirklich mit allen Mannschaften mithalten. Und wie jedes Spiel, fahren wir dahin und wollen drei Punkte holen. Ob uns das gelingt, ist auch so ein bisschen tagesformabhängig, aber ich bin echt guter Dinge. Die Jungs ziehen die letzten Wochen gut mit, die Stimmung ist gut und wir werden unser Bestes geben.“