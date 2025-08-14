Krähenwinkel/Kaltenweide siegt in Hitzeschlacht gegen Altwarmbüchen

Bei brütender Sommerhitze hat der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II sein Heimspiel gegen den TuS Altwarmbüchen 1954 mit 3:0 (1:0) gewonnen. Für TSV-Trainer Marcel Pawlow war es ein „verdienter Sieg“, auch wenn er einräumte, dass seine Mannschaft in Überzahl zunächst Schwierigkeiten hatte, das Spiel zu kontrollieren.

Die Partie begann mit hohem Tempo. „Nach 45 Sekunden haben wir durch Xhuliano Peqi schon die Chance zum 1:0 aus spitzem Winkel – der Ball geht aber ans Außennetz“, berichtete Pawlow. Beinahe im Gegenzug musste sich TSV-Torhüter Jannes Meyer auszeichnen: „Kurz danach hat Altwarmbüchen die Riesenchance, die Jannes stark hält.“ Die erste Halbzeit war daraufhin geprägt von langen Ballbesitzphasen der Gastgeber und schnellen Angriffen des TuS über die Flügel. „Altwarmbüchen hat viel über außen gespielt, besonders auf die Nummer 7. Das haben wir vernünftig wegverteidigt“, sagte Pawlow.

Das erste Tor fiel in der 29. Minute – und zwar kurios: Eine scharf getretene Ecke der Gastgeber segelte in den Strafraum, prallte vom Rücken eines Altwarmbüchener Spielers ins eigene Netz. Für TuS-Trainer Sebastian Schmidt war das der erste Knackpunkt: „Die Absprache zwischen Innenverteidiger und Stürmer war nicht da. Beide gehen hoch – und unser Stürmer köpft den Ball selbst ins eigene Tor.“ Bis dahin sei es ein „sehr ausgeglichenes Spiel“ gewesen.

Gelb-Rot bringt Überzahl – aber nicht sofort die Kontrolle

In der Halbzeitpause erinnerte Pawlow seine Mannschaft daran, dass Altwarmbüchens Nummer 22 bereits verwarnt war. „Wir wollten über unsere rechte Seite mit Florian Pawlow in die Tiefe gehen, um ihn in Laufduelle zu zwingen“, erklärte er. Der Plan ging auf: In der 56. Minute foulte der bereits Gelbbelastete Pavlow an der Hacke – Schiedsrichter Konstantinos Herheletzis zückte erneut Gelb und schickte den Außenverteidiger vom Platz.

Anstatt das Spiel nun klar zu dominieren, geriet Krähenwinkel/Kaltenweide ins Stocken. „Wir hatten weiter viel Ballbesitz, aber taten uns schwer. Altwarmbüchen stand trotz Unterzahl kompakt“, so Pawlow. Auch Schmidt passte an: „Wir haben auf Dreierkette umgestellt, sind höher gestanden, haben angelaufen und hätten zwei-, dreimal gefährlich werden können, wenn der letzte Ball gekommen wäre.“

Späte Entscheidung – und Ärger bei den Gästen

Die Vorentscheidung fiel erst in der 79. Minute, als der TuS nach Ballverlust im Mittelfeld aufgerückt war. Ein schneller Umschaltmoment der Gastgeber endete bei Louis Chinonso Jiwuaka, der zum 2:0 vollendete. Für Schmidt war der Treffer symptomatisch: „Das fällt aus einem Konter, weil wir natürlich aufmachen mussten.“

Nur wenige Minuten später kam es zur strittigsten Szene des Abends: Ein Altwarmbüchener Angreifer wurde im Strafraum zu Fall gebracht – doch der Pfiff blieb aus. „Ein ganz klarer Elfmeter – absolute Fehlentscheidung des Schiedsrichters, aber wir wollen nicht meckern“, sagte Schmidt, dessen Ärger unüberhörbar war.

In der Nachspielzeit fiel schließlich das 3:0, erneut unter kontroversen Umständen. „Das Tor fällt aus ganz klarer Abseitsposition. Der Spieler steht auf der Grundlinie vor unserem Torwart, bekommt den Ball und legt ins Zentrum“, kritisierte Schmidt. Pawlow dagegen sah darin die logische Folge der offenen Schlussphase: „Altwarmbüchen hat aufgemacht, wir haben unsere Geschwindigkeit ausgespielt.“

Pawlow lobt „Fels-in-der-Brandung“-Innenverteidiger und kämpferische Gäste

Besonders hob Pawlow seine beiden Innenverteidiger hervor: „Arne Anders und Kai Henneke haben keinen Zweikampf verloren – sie waren der Fels in der Brandung.“ Trotz des klaren Endstands fand auch Schmidt positive Worte für sein Team: „Wir sind mit Einstellung und Leistung zufrieden. Man muss das Spiel nicht 3:0 verlieren, vielleicht ist es die Phase des Aufsteigers. Wir müssen im letzten Drittel effizienter werden – dann holen wir unsere Punkte.“