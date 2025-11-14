Krähenwinkel/Kaltenweide II peilt 29-Punkte-Abschluss an

Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenfünfzehnten TuS Kleefeld (Sonntag, 16.11., 14 Uhr) geht der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II als klarer Favorit in die Partie. Mit 26 Punkten steht das Team von Trainer Marcel Pawlow auf Rang sechs und holte zuletzt zwei souveräne 3:0-Erfolge. Kleefeld hingegen blieb in den vergangenen Wochen punktlos und kämpft als Aufsteiger darum, den Anschluss nicht zu verlieren.

Der Trainer beschreibt die aktuelle personelle Lage positiv: „Das heißt, wir haben die Qual der Wahl, wer dem Kader dazugehören wird.“ Die Stärken und Schwächen des Gegners kennt er gut: „Ich persönlich kenne Kleefeld ganz gut, durch meine Zeit letztes Jahr in Anderten. Wir sind ja mit Kleefeld da zusammen aufgestiegen. Ich weiß um die Stärken von Kleefeld, weiß aber auch um die Schwächen.“ Besonders hebt er zwei Spieler hervor: „Sie haben mit Raphael Schütte einen guten Fußballer drin, der immer viele Ideen hat, das Spiel schon vorantreibt. Mit Erwin Podrimaj, den Torjäger aus der letzten Saison. Hatte jetzt die letzten beiden Spiele, glaube ich, nicht gespielt. Da war ich ein bisschen verwundert.“

Pawlow zeigte sich vor der Begegnung zufrieden mit der spielfreien Vorwoche: „Wir hatten jetzt das letzte Wochenende spielfrei. Haben mehr Regeneration gemacht, damit die ganzen Verletzten, Angeschlagenen mal durchatmen können. Ich denke, das hat ganz gut getan.“ Der Effekt sei sofort spürbar gewesen: „Hat man am Dienstag gleich beim Training gesehen: 25 Leute, hatten den kompletten Kader da. Sieht auch danach aus, dass wir am Wochenende in Kleefeld aus dem Vollen schöpfen können.“

Der Anspruch für Sonntag ist klar formuliert: „Ja, fahren nach Kleefeld natürlich, um drei Punkte zu holen. Wir wollen die Hin-Serie krönend abschließen, wollen den nächsten Dreier holen und die Hinrunde mit 29 Punkten beenden.“ Die bisherige Bilanz erfüllt den Trainer: „Wir sind mit den 26 jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Wenn wir die 29 auf dem Konto dann drauf haben, wäre das schon sehr zufriedenstellend.“

Pawlow lobt die Trainingsarbeit: „Wir arbeiten gut, auch dienstag das Training – sehr viel Zug drin, sehr viel Tempo, eine sehr gute Stimmung.“ Genau diese Elemente sollen sich am Sonntag zeigen: „Für uns geht es jetzt darum, das auch am Sonntag in Kleefeld auf den Platz zu bringen.“

Trotz klarer Tabellenlage will der Coach den Gegner nicht unterschätzen: „Klar wird man jetzt die Favoritenrolle an uns stellen, durch die Tabelle, aber ich glaube, die Tabelle hat für mich einfach noch keine Auswirkung. Kleefeld will punkten, muss punkten, um nicht den Anschluss zu verlieren.“ Gleichzeitig hat auch sein Team klare Ziele: „Wir wollen auch punkten, um weiter gut dazustehen. Nichtsdestotrotz, egal was passiert: Die Hin-Serie kann uns keiner nehmen. Da sind wir mehr als zufrieden, gerade im ersten Jahr, wenn man eine neue Mannschaft übernimmt. Das ist sehr, sehr positiv.“

Zum Schluss erwartet Pawlow ein intensives Spiel: „Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel, mit einer Mannschaft von Kleefeld, die mutig nach vorne spielt. Ich kenne Kleefeld nicht so, dass sie sich hinten reinstellen, sondern egal welcher Gegner kommt – die spielen ihren Stil runter.“ Sein Ausblick bleibt ambitioniert: „Dann freuen wir uns auf das Spiel und gucken, dass wir am Sonntag mit den 29 Punkten dann auf dem Konto nach Hause fahren.“