Krähenwinkel/Kaltenweide II festigt Platz vier

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat seine starke Hinrunde mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TuS Kleefeld beendet und steht mit nun 29 Punkten gefestigt auf Tabellenplatz vier. Trainer Marcel Pawlow zeigte sich mit dem Ergebnis und vielen offensiven Sequenzen zufrieden, benannte aber auch klare Schwächen im Defensivverhalten.

Auch das zweite Tor sei mustergültig herausgespielt worden: „Nach vorne haben wir das echt gut gespielt, da bin ich sehr zufrieden gewesen, viel über ein, zwei Kontakte. So entsteht auch das 2:0 durch Alejandro Mairena.“ Besonders lobte er einen seiner Mittelfeldspieler: „Ich muss auch einen Spieler herausheben: Philipp Finkendey, der langsam in Fahrt kommt, langsam wieder gut drauf ist.“ Die Vorarbeit zum 2:0 sei „über Finkendey und Timon Assassi, beide über einen Kontakt“ entstanden.

„Wir haben auf dem neuen Kunstrasen gespielt, ein sehr, sehr guter Platz“, begann Pawlow seine Analyse. Sein Team erwischte einen Start nach Maß: „Sind gut ins Spiel gekommen, gehen in der vierten Minute 1:0 in Führung durch den Ball über die Abwehr, den Finn Seyer mitnimmt in den Lauf, allein auf den Torwart zugeht und ihn einschiebt.“

Trotz der Pausenführung sah Pawlow deutlich Luft nach oben: „Hatten trotzdem weiter Probleme defensiv. Ich fand, dass wir nicht klar in unseren Defensivaktionen waren, vielleicht zu wenig Gier hatten, rückwärts zu gehen.“ Kurz vor der Halbzeit musste sein Team zittern. „Die Situation, wovor ich gewarnt habe: dass wir Erwin Podrimaj nicht außer Acht lassen sollten. Der kriegt den Steckball, geht alleine auf Jannes Meyer zu. Jannes hält uns mit einem 2:0 in der Halbzeit.“

In der Kabine forderte Pawlow Geduld und bessere Ballzirkulation: „Habe gesagt, dass wir mehr in die Breite spielen wollen, geduldiger bleiben wollen, den Ball nicht so schnell wieder hergeben.“

Doch Kleefeld kam stark aus der Pause und hatte Chancen auf den Anschluss, bevor das 1:2 fiel. „Da hatten wir den Papst in der Tasche, das Glück auf unserer Seite.“ Umso wichtiger sei das schnelle 3:1 gewesen: „Das Gute ist, dass wir direkt antworten.“

Die Chance, das Ergebnis höher zu gestalten, ließ seine Mannschaft liegen: „Wir fahren dann unsere Konter nicht gut zu Ende, um das Ergebnis noch deutlicher zu machen.“ Insgesamt zog Pawlow dennoch ein positives Fazit: „Wir freuen uns, dass wir es hingekriegt haben, sagenhafte 29 Punkte aus der Hinserie zu holen. Darauf können die Jungs sehr stolz sein, weil am Anfang der Saison keiner damit gerechnet hat.“

Auch dem Gegner zollte er Respekt: „Kleefeld hat ein gutes Spiel gemacht. Eine Mannschaft von unten, bei der ich das Gefühl habe: Wenn die das so durchziehen, vielleicht defensiv kompakter werden, haben sie durchaus die Möglichkeit, die Klasse zu halten.“

Zum Abschluss richtete Pawlow den Blick nach vorn: „Jetzt geht’s nächste Woche nach Engelbostel – wenn das Spiel überhaupt stattfindet, wegen der Wetterlage. Ist ein Derby, Hinspiel 1:1. Jetzt wollen wir da drei Punkte.“