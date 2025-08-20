Krähenwinkel/Kaltenweide II dreht Rückstand in Kirchrode

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II hat am Sonntag in der Bezirksliga Hannover einen bemerkenswerten Auswärtssieg gefeiert. Nach schwacher erster Halbzeit und einem 0:2-Rückstand gewann die Mannschaft von Trainer Marcel Pawlow beim TSV Kirchrode noch mit 3:2. „Es ist natürlich schon eine Leistung, 0:2 zurückzukommen und das Ding komplett in unsere Richtung zu drehen“, sagte Pawlow. „Das sind schöne Siege. Am Ende waren wir vielleicht auch ein bisschen der glücklichere Sieger.“

Schon vor dem Anpfiff hatte Pawlow seine Mannschaft auf die Spielweise des Gegners eingestellt. „Ich habe gesagt, dass Kirchrode gut und schnell auf die ersten und zweiten Bälle geht“, erklärte er. „Wenn sie die ersten Bälle nicht kriegen, sind sie aggressiv in den zweiten Bällen drin.“ Genau dieses Muster bestimmte die erste Halbzeit. Das 0:1 durch Simon-Titus Schrewe (3.) fiel nach einem verlorenen zweiten Ball. „Wir sind da in eine Vorwärtsbewegung gegangen, anstatt den Ball konsequent zu sichern“, kritisierte Pawlow. Auch das 0:2 durch Manuel Wagner (35.) passte ins Bild: „Das war eine Ecke, die an Mann und Kegel vorbeigeht. Ob wir den Ball schon hätten rausschlagen können, weiß ich nicht. Jedenfalls steht es am Ende 0:2.“ Mit diesem Rückstand ging Krähenwinkel/Kaltenweide II in die Pause.

In der Halbzeit fand Pawlow klare Worte. „Ich habe den Jungs gesagt: Wenn wir es hinkriegen, die ersten und zweiten Bälle zu verteidigen und mutiger nach vorne zu spielen, ist durchaus noch was möglich. Wichtig war, dass wir in der ersten Viertelstunde das 1:2 machen.“ Genau so kam es. Finn Seyer verkürzte in der 58. Minute, ehe Luca Sander nach 67 Minuten ausglich. „Wir haben nicht kopflos nach vorne gespielt, sondern immer mit der Idee, hinter die Kette zu kommen, die sehr hoch stand“, betonte Pawlow. Mit schnellen Zuspielen hinter die Abwehrreihe setzte seine Mannschaft Kirchrode mehrfach unter Druck.

Spätes Freistoßtor entscheidet

In der 88. Minute fiel die Entscheidung: Ein Freistoß von Timon Kian Assassi besiegelte den 3:2-Endstand. „Dann verteidigen wir das Ergebnis gut weg“, sagte Pawlow, wollte sich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: „Ob es verdient war, möchte ich nicht sagen. Aber die Moral und die Reaktion in der zweiten Halbzeit waren stark.“

Analyse

Krähenwinkel/Kaltenweide II zeigte zwei Gesichter. In der ersten Halbzeit war die Mannschaft in den entscheidenden Duellen zu passiv, verlor fast alle zweiten Bälle und geriet folgerichtig in Rückstand. „Genau davor habe ich eigentlich gewarnt“, so Pawlow. Nach der Pause aber agierte sein Team deutlich entschlossener, suchte zielstrebig die Tiefe und nutzte die Räume hinter der hochstehenden Kirchroder Abwehr. Der Gastgeber hingegen verpasste es, nach der 2:0-Führung das Spiel zu kontrollieren. Kirchrode blieb zwar gefährlich bei Standards, doch die zunehmende Passivität in der zweiten Halbzeit kostete am Ende den ersten Saisonsieg.

Ausblick

Mit nun sieben Punkten aus drei Spielen rangiert Krähenwinkel/Kaltenweide II auf Tabellenplatz drei hinter Spitzenreiter SG 74 Hannover (9 Punkte) und Ramlingen/Ehlershausen II (7). „Wir stehen gut da, aber es bleibt viel Arbeit“, erklärte Pawlow. „Jetzt bereiten wir uns gut vor auf nächstes Wochenende. Da kommt der FC Lehrte, und wir werden sehen, was wir da noch holen können.“