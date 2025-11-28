Krähenwinkel/Kaltenweide II bereitet sich auf enges Duell vor

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II wird sein Heimspiel gegen den TSV Kirchrode am Samstag unter außergewöhnlichen Umständen bestreiten. Wegen des tiefen Bodens in Kaltenweide und der unsicheren Witterung entschied sich der Klub zu einem Platztausch – und zur Anmietung eines Kunstrasens in Mellendorf.

Die Entscheidung sei bewusst gefallen, um die Stabilität der Vorbereitung zu sichern und Spielabsagen zu vermeiden. Anpfiff ist am Samstag um 14.00 Uhr.

Trainer Marcel Pawlow erläutert die Hintergründe: „Wir haben den Platz in Mellendorf angemietet, da wir das Spiel auf jeden Fall durchziehen wollen und nicht ins Risiko gehen wollen.“ Das Team habe früh reagiert: „Wir trainieren jetzt auch schon die Woche da in Mellendorf auf Kunstrasen, da unser Geläuf in Kaltenweide sehr, sehr tief ist.“

Erinnerung ans Hinspiel: „Das war unser Startschuss in eine gute Hinserie“

Pawlow blickt auf das erste Aufeinandertreffen zurück – eine Partie, die für sein Team eine besondere Bedeutung hatte. „Wir lagen 2:0 zurück und haben das Spiel noch 3:2 für uns gedreht“, erinnert er sich.

Für den Trainer war die Aufholjagd ein wichtiger Wendepunkt: „Das war der kleine Startschuss für uns in eine gute Saison oder eine gute Hinserie.“

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II steht aktuell bei 29 Punkten auf Tabellenplatz fünf – ein Ergebnis, das Pawlow bereits als Erfolg bezeichnet hat. „Wir sind sehr zufrieden mit den 29 Punkten.“

Analyse des Gegners: „Kirchrode ist ein sehr unangenehmer Gegner“

Trotz des Tabellenabstands – Kirchrode ist mit zehn Punkten Vorletzter – erwartet Pawlow ein äußerst schwieriges Spiel.

„Kirchrode, ein sehr unangenehmer Gegner“, so beschreibt er die Mannschaft von der Bemeroder Straße.

Er konkretisiert, was seine Elf erwarten dürfte:

„Ich glaube, uns erwartet ein Spiel mit sehr, sehr vielen langen Bällen, sehr vielen Läufen auf den zweiten Ball, sehr aggressivem Anlaufen auf die zweiten Bälle.“

Das Spiel werde seiner Einschätzung nach „große Wahrscheinlichkeit von körperbetonter Art“ haben. Um erfolgreich zu sein, müsse sein Team in mehreren Bereichen diszipliniert bleiben:

„Da geht es für uns darum, die Ruhe zu bewahren, körperlich dagegenzusetzen, stabil im Ablauf zu bleiben und unserer Linie treu zu bleiben.“

Eindrücke aus Kirchrodes jüngstem Auftritt: „Gefestigt, mit Chancen auf den Sieg“

Pawlow bezieht sich auch auf seine Beobachtungen aus Kirchrodes Begegnung mit SG Blaues Wunder Hannover, die er vor zwei Wochen live sah.

„Da fand ich sie gefestigt. Kirchrode hatte in dem Spiel eine oder andere Chance, das Ding für sich zu gewinnen.“

Diese Eindrücke bestärken ihn in der Einschätzung, dass die Tabelle die tatsächliche Gefährlichkeit des Gegners nicht voll abbildet.

Eigene Zielsetzung: „Wir wollen drei Punkte holen“

Trotz aller Vorsicht gibt Pawlow klar die Richtung vor.

„Ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde: Wir wollen drei Punkte holen – das ist unser Ziel.“

Sein Team ist voll besetzt und einsatzbereit: „Ich bin davon überzeugt, dass wir aus den Vollen schöpfen können.“

Ein Sieg würde das Punktekonto auf 32 erhöhen – ein Wert, der dem Trainer nicht unwichtig ist. „Wir wollen das Punktekonto auf 32 Punkte erhöhen.“

Blick auf die Weihnachtsfeier – aber voller Fokus auf den Samstag

Mit einem Augenzwinkern erwähnt Pawlow ein weiteres Motiv: „Wir haben nächste Woche unsere Weihnachtsfeier am 5.12., wo wir dann ausgiebig feiern können und uns für eine schöne Hinserie feiern lassen können.“

Doch er stellt klar: „Nichtsdestotrotz liegt der Fokus jetzt auf Samstag. Wir werden alles reinhauen.“