Krähenwinkel/Kaltenweide fordert Wunstorf im Spitzenspiel heraus

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide trifft am Sonntag (14 Uhr) am 17. Spieltag der Landesliga Hannover auf den 1. FC Wunstorf. Die Gastgeber gehen als Tabellenvierter in das Spitzenspiel, Wunstorf reist als Tabellendritter und zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga an. In der vergangenen Saison entschieden die Wunstorfer beide direkten Duelle für sich.
Der TSV KK kommt mit Rückenwind aus einem emotionalen 3:2-Erfolg beim STK Eilvese, den zwei Treffer in der Nachspielzeit sicherten. Nach einer kurzen Schwächephase sammelte der TSV neun Punkte aus den vergangenen fünf Begegnungen. Trainer Pascal Preuß erwartet eine intensive Partie. „Wir treffen auf den nächsten starken Gegner. Wieder ein Spiel, in dem wir wie schon gegen Eilvese an unsere Grenzen gehen müssen.“
Besonders im Blick hat er zwei vertraute Gesichter. „Ich freue mich auf meine ehemaligen Spieler Halil Aydemir und Xelat Atalan, die sich in Wunstorf gut eingefunden haben.“ Preuß arbeitete mit beiden als Co-Trainer beim SV Arminia Hannover. Atalan führt mit 20 Toren die Torschützenliste der Liga an.
Auch Wunstorf reist nach einem 2:0 gegen den SV Newroz Hildesheim und zwei Siegen in Folge in starker Form an. „Beide Teams sind derzeit im Aufwind. Nach unserem Sieg gegen Eilvese haben wir ein gutes Gefühl, und Wunstorf hat zuletzt konstant gepunktet. Das letzte Heimspiel, das sie verloren haben, war das 2:3 gegen Ramlingen. Seitdem haben sie ihre Aufgaben sehr ordentlich erledigt“, berichtet Preuß.
Für den Trainer wird die Defensive der Schlüssel sein. „Wunstorf verfügt über viele individuell starke Spieler. Wir müssen versuchen, gerade meinen ehemaligen Schützling Atalan aus dem Spiel zu nehmen, ihm wenig Raum zu geben und ihm die Freude am Spiel zu nehmen. Entscheidend wird sein, in den Zweikämpfen präsent und unangenehm zu sein. Das ist die Basis, um gegen eine Mannschaft wie Wunstorf bestehen zu können.“
Die Begegnung hat zudem einen besonderen Hintergrund. „Das Duell hat einen speziellen Charakter, da uns der Fair-Play-Preis aus der letzten Saison nach der Elfmeter-Situation im direkten Aufeinandertreffen bis heute verbindet.“ Im letzten Aufeinandertreffen verzichtete TSV-Kapitän Marlon Pickert nach einem Zusammenprall mit Wunstorfs Torhüter Marc Engelmann auf einen Elfmeter, obwohl bereits auf Strafstoß entschieden war. Die Entscheidung wurde zurückgenommen, kurz darauf verlor Krähenwinkel mit 0:1.
Personell entspannt sich die Lage beim TSV KK. „Einige meiner Spieler kehren rechtzeitig zurück, sodass wir voraussichtlich eine gute Elf aufbieten können.“ Preuß selbst wird wahrscheinlich fehlen. „Ich werde aus privaten Gründen voraussichtlich nicht dabei sein. Wir werden dennoch eine schlagkräftige Truppe stellen und alles daransetzen, das Maximum aus diesem Spiel herauszuholen.“