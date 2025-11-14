– Foto: Nückel/Steinmann, Andr&ea

Krähenwinkel/Kaltenweide fordert Wunstorf im Spitzenspiel heraus Der TSV empfängt den 1. FC zum Duell Dritter gegen Vierter.

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide trifft am Sonntag (14 Uhr) am 17. Spieltag der Landesliga Hannover auf den 1. FC Wunstorf. Die Gastgeber gehen als Tabellenvierter in das Spitzenspiel, Wunstorf reist als Tabellendritter und zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga an. In der vergangenen Saison entschieden die Wunstorfer beide direkten Duelle für sich.

So., 16.11.2025, 14:00 Uhr TSV Krähenwinkel/Kaltenweide TSV Krä/Kalt 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 14:00 PUSH Der TSV KK kommt mit Rückenwind aus einem emotionalen 3:2-Erfolg beim STK Eilvese, den zwei Treffer in der Nachspielzeit sicherten. Nach einer kurzen Schwächephase sammelte der TSV neun Punkte aus den vergangenen fünf Begegnungen. Trainer Pascal Preuß erwartet eine intensive Partie. „Wir treffen auf den nächsten starken Gegner. Wieder ein Spiel, in dem wir wie schon gegen Eilvese an unsere Grenzen gehen müssen.“

Besonders im Blick hat er zwei vertraute Gesichter. „Ich freue mich auf meine ehemaligen Spieler Halil Aydemir und Xelat Atalan, die sich in Wunstorf gut eingefunden haben.“ Preuß arbeitete mit beiden als Co-Trainer beim SV Arminia Hannover. Atalan führt mit 20 Toren die Torschützenliste der Liga an. Auch Wunstorf reist nach einem 2:0 gegen den SV Newroz Hildesheim und zwei Siegen in Folge in starker Form an. „Beide Teams sind derzeit im Aufwind. Nach unserem Sieg gegen Eilvese haben wir ein gutes Gefühl, und Wunstorf hat zuletzt konstant gepunktet. Das letzte Heimspiel, das sie verloren haben, war das 2:3 gegen Ramlingen. Seitdem haben sie ihre Aufgaben sehr ordentlich erledigt“, berichtet Preuß.