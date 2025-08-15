Krähenwinkel will in Kirchrode punkten

Vor dem ersten Auswärtsspiel der Saison beim TSV Kirchrode am Sonntag (15 Uhr) gibt sich Marcel Pawlow, Trainer der zweiten Mannschaft des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, optimistisch – und zugleich realistisch. „Wir freuen uns auf das Spiel. Wir sind gut vorbereitet“, betont Pawlow. Die Woche vor der Partie verlief allerdings ungewöhnlich: „Gestern hatten wir die einzige Trainingseinheit vor dem Spiel.“

Der Coach erwartet einen physisch präsenten und kampfstarken Gegner: „Uns erwartet ein Team, das sehr viel Laufarbeit verrichten wird, sehr agil sein wird und viel auf Zweikämpfe geht. Kirchrode wird stark auf erste und zweite Bälle gehen. Ihre Standards sind nicht ungefährlich – da gilt es für uns, die gut zu verteidigen.“

Trotz des Respekts vor dem Gegner reist der TSV selbstbewusst an. „Wir fahren mit einer breiten Brust hin. Wir sind gut drauf, das sieht man im Training“, sagt Pawlow. „Wir wollen schon drei Punkte holen, aber jedes Spiel muss natürlich erst einmal gespielt werden.“ Der Trainer rechnet mit einer ausgeglichenen Begegnung: „Ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe.“