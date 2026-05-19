Krähenwinkel setzt weiter auf Kontinuität und eigenen Nachwuchs

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hat auf Instagram mehrere Personalentscheidungen für die kommende Saison bekanntgegeben. Mehrere Spieler aus dem aktuellen Kader der ersten Herren haben ihre Zusage gegeben und bleiben dem Landesligisten erhalten.

Auch in der kommenden Spielzeit werden Andre Pigors, Oliver-Otto Pfeuffer, Esteban Molina, Artan Husaj, Marlin Schmelcyk, Xhuliano Peqi und Alejandro Mairena Karambela weiterhin für den TSV KK auflaufen.

Parallel dazu möchte der Verein künftig noch bewusster auf Spieler aus den eigenen Reihen setzen. Mit Louis Chinonso Jiwuaku wird bereits jetzt ein weiterer Spieler aus der zweiten Herren fest an die erste Mannschaft herangeführt. Nach starken Leistungen soll er bereits in den verbleibenden Saisonspielen integriert werden.