Krähenwinkel nutzt Garbsens schwachen Start

– Foto: Mathias Leschek

Ein früher Treffer bringt den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II schnell auf Kurs. Der TuS Garbsen steigert sich nach der Pause zwar deutlich, bleibt vor dem Tor jedoch glücklos.

Für Trainer Daniel Thomaschewski spiegelte die Begegnung vor allem zwei sehr unterschiedliche Spielphasen wider. „Wir haben gestern 0:3 gegen Krähenwinkel verloren und dabei zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gespielt“, sagte er.

Der TuS Garbsen hat sein Auswärtsspiel beim TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II mit 0:3 verloren. Während die Gastgeber ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigten, bleibt Garbsen nach dem 23. Spieltag der Bezirksliga 2 Hannover mit 30 Punkten im Mittelfeld.

Der Beginn verlief aus Garbsener Sicht denkbar ungünstig. Bereits in der dritten Minute brachte Timon Kian Assassi die Hausherren in Führung. „In der ersten Halbzeit sind wir extrem unglücklich ins Spiel gekommen. Unser Spielaufbau war schlecht, wir hatten falsche Abstände und standen teilweise viel zu hoch. Jeder Fehler im Aufbau wurde sofort bestraft“, erklärte Thomaschewski.

Trotz der frühen Schwierigkeiten blieb der Rückstand zunächst überschaubar. „Wir können uns da bei unserem Torwart Janik bedanken, der mit mehreren starken Paraden dafür gesorgt hat, dass es zur Pause nur 0:2 stand.“ Kurz zuvor hatte Florian Pawlow in der 32. Minute für den Tabellenvierten erhöht.

Auch offensiv setzte der TuS vereinzelte Akzente. „Jan Rode hatte einen Kopfball, der laut Aussage sogar hinter der Linie gewesen sein soll, aber nicht gegeben wurde. Felix Beißer hatte ebenfalls eine gute Abschlusschance. Ein Tor hätten wir also durchaus machen können“, sagte Thomaschewski. Insgesamt aber, räumte er ein, „ging die erste Halbzeit klar an Krinwinkel“.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Garbsen deutlich verbessert. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch einmal alles versucht. Umstellen konnten wir kaum, weil wir kaum Optionen auf der Bank hatten. Aber die Mannschaft hat sich zusammengerissen und eine deutlich bessere Leistung gezeigt.“ Durch eine höhere Ausrichtung erspielte sich der TuS zahlreiche Möglichkeiten, ließ zugleich aber auch Räume für Konter.

Vor allem die Chancenverwertung frustrierte den Trainer. „Gerade in der zweiten Hälfte waren wir meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Wir hatten Chancen im Minutentakt. Aber der Ball wollte einfach nicht rein. Einmal lag er sogar schon auf der Linie und wir schaffen es trotzdem noch, ihn daneben zu setzen. Man hatte das Gefühl, wir hätten noch zwei Tage spielen können und hätten kein Tor gemacht.“

Die endgültige Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit: Luca Sander traf in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 3:0-Endstand.

Für den TuS fällt die Bilanz der vergangenen Wochen damit ernüchternd aus. „So bleibt es am Ende beim 0:3, was natürlich ärgerlich ist. Nach drei Spielen stehen wir jetzt bei 1:7 Toren, allerdings gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellenbereich“, sagte Tomaschewski. Trotz der Niederlage fand er abschließend anerkennende Worte für den Gegner: „Glückwunsch an Krähewinkel – eine gute, junge Mannschaft, die mit viel Energie spielt.“

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II – TuS Garbsen 3:0

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II: Jannes Meyer, Nick Seegers, Pedram Mirsanei, Fynn Bartholomäus, Jannik Luca Eilhardt, Florian Pawlow (68. Francesco Valerio Giordano), Louis Chinonso Jiwuaka (68. Philipp Finkendey), Julian Bödeker (68. Arne Anders), Jonas Thimm (80. Felix Groth), Timon Kian Assassi (75. Mustafa Aggümüs), Finn Seyer - Trainer: Marcel Pawlow

TuS Garbsen: Yannick Hanuschke, Niklas Preuß, Bennet Busse, Emmanuel Opoku Boamah, Felix Avila, Jan Rohde, Felix Beiser, Fjon Böttcher, Manuel-Jose Varela, Muhammed Akin Yalcinkaya, Marcel Rack (24. Holger Agyeman) - Trainer: Daniel Thomaschewski

Schiedsrichter: Aaron Mehrbakhsh

Tore: 1:0 Timon Kian Assassi (3.), 2:0 Florian Pawlow (32.), 3:0 Luca Sander (90.+5)