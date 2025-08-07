– Foto: Marcel Eichholz

Krähenwinkel empfängt Engelbostel zum Derby-Auftakt Trainer Marcel Pawlow sieht seine Mannschaft gut vorbereitet – Derby gleich zu Saisonbeginn

Mit dem Derby gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg startet der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II am Samstag (15:00 Uhr) in die neue Spielzeit der Bezirksliga. Trainer Marcel Pawlow, der das Team in diesem Sommer übernommen hat, blickt dem Auftakt optimistisch entgegen.

„Wir sind bereit, diesen Kampf anzunehmen“

„Mit relativ positiven Erwartungen“, so Pawlow, gehe man in das erste Pflichtspiel. Der neue Coach musste in der Vorbereitung einige Veränderungen moderieren: „Wir mussten uns natürlich erstmal finden. Dadurch, dass ich neu bin, und wir sieben Neuzugänge haben, war das ein Prozess.“ Dennoch zieht er eine positive Zwischenbilanz: „Wir sind noch nicht am Ende, aber auf einem sehr, sehr guten Weg.“ Die Vorbereitung sei sowohl inhaltlich als auch personell zufriedenstellend verlaufen. „Wir haben gut trainiert, eine gute Vorbereitung gehabt. Auch mit den Testspielergebnissen bin ich sehr zufrieden“, so Pawlow. Auch mit Blick auf den Kader zeigt er sich zuversichtlich: „Personell sieht es bei uns gut aus.“ Eine mögliche Verstärkung durch Spieler aus der ersten Mannschaft sei nicht ausgeschlossen, allerdings noch offen: „Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Das erfahre ich am Freitag.“