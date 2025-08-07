Krähenwinkel empfängt Engelbostel zum Derby-Auftakt

Mit dem Derby gegen den MTV Engelbostel-Schulenburg startet der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II am Samstag (15:00 Uhr) in die neue Spielzeit der Bezirksliga. Trainer Marcel Pawlow, der das Team in diesem Sommer übernommen hat, blickt dem Auftakt optimistisch entgegen.
„Wir sind bereit, diesen Kampf anzunehmen“
„Mit relativ positiven Erwartungen“, so Pawlow, gehe man in das erste Pflichtspiel. Der neue Coach musste in der Vorbereitung einige Veränderungen moderieren: „Wir mussten uns natürlich erstmal finden. Dadurch, dass ich neu bin, und wir sieben Neuzugänge haben, war das ein Prozess.“ Dennoch zieht er eine positive Zwischenbilanz: „Wir sind noch nicht am Ende, aber auf einem sehr, sehr guten Weg.“
Die Vorbereitung sei sowohl inhaltlich als auch personell zufriedenstellend verlaufen. „Wir haben gut trainiert, eine gute Vorbereitung gehabt. Auch mit den Testspielergebnissen bin ich sehr zufrieden“, so Pawlow. Auch mit Blick auf den Kader zeigt er sich zuversichtlich: „Personell sieht es bei uns gut aus.“ Eine mögliche Verstärkung durch Spieler aus der ersten Mannschaft sei nicht ausgeschlossen, allerdings noch offen: „Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Das erfahre ich am Freitag.“
Mit dem MTV Engelbostel-Schulenburg wartet ein Gegner, der nach Pawlows Einschätzung hochmotiviert auftreten wird. „Ich glaube, dass uns mit Engelbostel ein Gegner erwartet, der sehr viel Wut im Bauch hat nach dem Pokalaus in Ahlten. Ich denke, dass sie auf Wiedergutmachung aus sind.“ Die Krähen wollen sich dem jedoch entschlossen entgegenstellen: „Wir sind bereit, diesen Kampf dann anzunehmen, dieser Wut entgegenzugehen und alles daran zu setzen, ein positives Ergebnis für uns zu ziehen.“
Besonders achtsam müsse man im Spiel auf das Tempo des Gegners sein: „Engelbostel hat sehr viel Tempo, gerade vorne mit Louis Trollmann. Aber so ein Spiel läuft ja nicht immer über eine Person.“ Entscheidend werde die Haltung sein: „Gerade bei einem Derby ist es wichtig: Wer hat die bessere Einstellung? Wer ist bereit, über diese 90 Minuten zu marschieren?“
Der Anpfiff zum Auftakt erfolgt am Samstag um 15:00 Uhr im heimischen Stadion an der Waldstraße.