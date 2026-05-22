Kräftiger Sound für Kabine, Vereinsheim und Mannschaftsfeier

Abbildung ähnlich – Foto: KI-Bild

Die Box bietet kräftigen JBL Pro Sound mit satten Bässen und ausreichend Leistung für größere Räume oder Veranstaltungen auf dem Sportplatz. Durch die integrierte Lichtshow eignet sie sich nicht nur für Musik vor dem Spiel, sondern auch für Mannschaftsabende oder Vereinsfeste.

Im Fußballalltag sorgen vor allem die mobilen Funktionen für Flexibilität. Der Teleskopgriff erleichtert den Transport, der Akku hält laut Hersteller bis zu zwölf Stunden und durch den Spritzwasserschutz kann die Box auch draußen genutzt werden. Über die App lässt sich die Partybox per Smartphone steuern, außerdem können mehrere JBL-Lautsprecher miteinander verbunden werden.

Für Sportplatz, Kabine oder Vereinsheim bietet die JBL Partybox Club 120 damit eine mobile Lösung mit hoher Lautstärke und langer Akkulaufzeit.