Kräftezehrende Woche endet für St. Tönis mit einer Derby-Niederlage

Es sprach in der ereignislosen ersten Halbzeit wenig dafür, dass die Partie überhaupt einen Sieger hervorbringen würde. Die Gastgeber wirkten im Offensivspiel energischer, kamen aber durch David Oliveira nur zu einem Abschluss, der am langen Pfosten vorbeiging. Mehr war auch für die insgesamt enttäuschenden Gäste an aussichtsreichen Chancen nicht zu notieren.

Die zweite Halbzeit begann mit umgekehrten Vorzeichen. St. Tönis attackierte früher und zeigte sich in seinen Aktionen zielstrebiger, während die Hausherren spürbar zurückhaltender agierten. Klare Chancen blieben aber dennoch aus, weil beiden Mannschaften nach wie vor in vorderster Front nicht viel gelang. Trotzdem schien sich das Blatt zugunsten der Gäste zu wenden, die aber in dieser guten Phase kalt erwischt wurden. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterte der TSV schnörkellos und Reo Kamiyama vollendete zum 1:0 (64.).

Kastrati hadert

Der Treffer tat der Begegnung insgesamt gut. Schon im Gegenzug bot sich Tyler Nkamanyi die Chance zum Ausgleich, er scheiterte aber aus spitzem Winkel an TSV-Schlussmann Franz Langhoff (65.). Der SC hatte auch in der Folge etwas mehr vom Spiel, aber die Gastgeber mit wenigen klaren Offensivaktionen die besseren Chancen. Tim Schrick im Kasten des SC war es zu verdanken, dass der TSV die Vorentscheidung bei einer Doppelchance durch Micah Cain und Daniel Hoff liegen ließ (75.). Fünf Minuten vor dem Ende hielt Schrick seine Mannschaft mit einer weiteren guten Parade im Spiel (85.). Der SC legte noch einmal alles in die Waagschale, haderte am Ende aber mit Schiedsrichterin Sandra Gasch, deren Pfeife nach einem elfmeterreifen Foul an Morten Heffungs stumm blieb.

„Wir hätten einen Punkt mitnehmen können. Für mehr hätte es aber nicht gereicht“, so Trainer Bekim Kastrati, der sich maßlos enttäuscht zeigte. „Das war ein klarer Elfmeter. Am Ende sind wir aber auch selbst schuld. Das Pokalspiel hat sicher viel Kraft gekostet. Aber trotzdem war das von einigen Spielern zu wenig. Erst nach dem 1:0 fangen wir an, uns durchzusetzen.“