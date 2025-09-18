Kräftemessen mit der Haching-Filiale: In Buchbach trifft die SpVgg auf viele alte Bekannte

In der Auswärtspartie beim TSV Buchbach an diesem Freitag (19 Uhr) trifft Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching auf viele altbekannte Gesichter. Mit sieben Ex-Hachingern in ihrem Kader stellen die Buchbacher mittlerweile fast schon eine zweite Haching-Filiale dar.

Andreas Hirtlreiter, Tobias Stoßberger, Tobias Sztaf, Kevin Hingerl, Sascha Hingerl, Benedikt Orth und der erst vor wenigen Tagen verpflichtete Marinus Erber kicken für die Mannschaft von Buchbachs Cheftrainer Aleksandro Petrovic. Zudem arbeitet Andreas Bichlmaier, Sportlicher Leiter des Kultklubs aus dem Landkreis Mühldorf, im Hachinger NLZ als Individualtrainer.

Der Vizemeister der abgelaufenen Saison, der sich im Vorjahr von einem Abstiegskandidaten hin zu einer Spitzenmannschaft gemausert hat, ist gut drauf. Wenngleich es für die Buchbacher in den vergangenen drei Partien lediglich einen Sieg gegen Wacker Burghausen gab, ist der TSV insbesondere sehr heimstark und vor heimischer Kulisse bis dato noch ungeschlagen.

Jeder kennt diese Atmosphäre und den Charakter, den Abendspiele dort haben.

Sven Bender (Trainer SpVgg Unterhaching)

Die Hachinger sind insbesondere nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche gewarnt vor der traditionell emotionalen Kulisse beim kommenden Gegner. „Sie spielen zurecht oben mit und sind eine intensiv spielende Mannschaft, gerade zu Hause“, sagt SpVgg-Cheftrainer Sven Bender. „Jeder kennt diese Atmosphäre und den Charakter, den Abendspiele dort haben. Das wissen wir schon und das wird eine sehr harte Auswärtsaufgabe.“

Den aktuellen Tabellenachten konnte Bender dabei bestens analysieren. Mit seinem Zwillingsbruder Lars, der vor zwei Wochen in der Rolle als Cheftrainer von Wacker Burghausen in Buchbach verlor, habe sich der Hachinger Coach kurz ausgetauscht. „Ein paar Eindrücke kann man sich schon holen.“

Vielmehr als sich auf den „zielstrebigen, variablen und mit viel Power“ spielenden Gegner zu fokussieren, möchte Bender vielmehr eine Leistungssteigerung seines Teams sehen. Bei der überraschenden 0:1-Heimpleite vor einer Woche gegen Aubstadt hatten die Hachinger in der ersten Halbzeit eine schwache Vorstellung an den Tag gelegt und ohne die nötige Aggressivität gespielt. „Wir müssen das spielen, was uns stark gemacht hat und uns auch auszeichnet“, fordert Bender und meint damit eine bessere „Bereitschaft“ als in jener Halbzeit.

Aus personeller Sicht können die Hachinger zumindest wieder auf eine Stammkraft sicher zurückgreifen. Außenverteidiger Andy Breuer hat seine gegen Aubstadt kassierte Gelb-Rot-Sperre abgesessen und kehrt auf seine angestammte Linksverteidiger-Position zurück. „Ein positives Zeichen“, wie Bender findet. Lediglich Stammtorwart Erion Avdija ist nach seiner Tätlichkeit vor zwei Wochen noch für das Buchbach-Spiel gesperrt und ist erst wieder im Heimspiel am kommenden Dienstag gegen Aschaffenburg spielberechtigt. So wie gegen Aubstadt wird auch diesmal José Kohler die Nummer eins zwischen den Pfosten vertreten. Ein Einsatz des zuletzt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel pausierenden Kapitäns Markus Schwabls ist noch ungewiss.

SpVgg Unterhaching: Kohler – Leuthard, Stiefler, Pfluger, Winkler – Gevorgyan, Ortel – Aigboje, Skarlatidis, Negele – Pfeiffer