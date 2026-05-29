Kräftemessen in Leipzig: Rabenstein will den Befreiungsschlag

Die SG Handwerk Rabenstein musste zuletzt eine schmerzhafte Phase durchlaufen. Drei Niederlagen in Folge, darunter das deutliche 1:4 am vergangenen Spieltag gegen die BSG Stahl Riesa, ließen die Träume von der Meisterschaft vorerst platzen. Die jüngste Spielpause kam für die Westsachsen daher nicht ungelegen, um die Sinne neu zu schärfen. Rabensteins Trainer Ringo Delling blickt reflektiert auf die vergangenen Wochen zurück: „Nach den drei Niederlagen war es vielleicht mal ganz gut, eine Pause zu haben.“ Für die verbleibenden vier Saisonspiele gibt der Coach eine klare Richtung vor: „Jetzt wollen wir die bisher gute Saison erfolgreich beenden und dafür jedes noch kommende Spiel nutzen.“

Die Marschroute für das Gastspiel in Leipzig-Eutritzsch ist unmissverständlich formuliert. „Ziel werden drei Punkte sein, wobei wir uns bewusst sind, dass Eutritzsch ebenfalls um jeden Zähler kämpfen wird“, so Delling weiter.

Tatsächlich steht der Gastgeber unter enormem Zugzwang. Mit 21 Punkten belegt der SV Lipsia aktuell den 14. Tabellenplatz und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Die Generalprobe vor der Pause ging für die Leipziger gründlich daneben, als man beim SC Borea Dresden mit 0:4 unterlag. Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter von Lipsia Eutritzsch, weiß um die Schwere der Aufgabe, gibt sich aber dennoch kämpferisch: „Wir haben mit Rabenstein wieder einen Top-Gegner zu Hause und wissen, dass wir aufgrund der Tabellensituation punkten müssen.“ Hoffnung schöpft Nitzsche vor allem aus der entspannten Personallage: „Wir haben kadertechnisch fast alle Spieler dabei und sind guter Dinge, zu Hause mindestens einen Zähler mitzunehmen.“