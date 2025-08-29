Kräftemessen bei Aramäer Heilbronn, wer bleibt oben dran?

Der erste Spieltag der Bezirksliga Franken bot klare Ergebnisse und einige Überraschungen. Sportfreunde Untergriesheim und Sportfreunde Lauffen feierten klare Heimsiege, während Aramäer Heilbronn mit einem 6:1 gegen Botenheim ein starkes Offensivsignal setzte. TSV Pfedelbach, SG Sindringen/Ernsbach und FSV Friedrichshaller SV starteten ebenfalls erfolgreich. Die Verlierer des Auftakts, wie TSV Neuenstein, TSV Erlenbach oder SV Wachbach, müssen nun nachbessern, um nicht früh in den Tabellenkeller zu geraten.
TSV Pfedelbach siegte zum Auftakt bei TSV Neuenstein 1:0. Untergriesheim gewann mit 2:0 gegen TSV Erlenbach. Beide Teams starten motiviert, Pfedelbach will die Serie ausbauen, Untergriesheim ebenfalls.
TG Böckingen gewann am 1. Spieltag auswärts 3:1 gegen SG Stetten/Kleingartach. TSV Neuenstein unterlag 0:1 gegen Pfedelbach. Für Neuenstein steht die Suche nach dem ersten Saisonsieg an, Böckingen will seine starke Offensive erneut unter Beweis stellen.
Markelsheim/Elpersheim unterlag am 1. Spieltag bei SG Sindringen/Ernsbach 0:3, während Stetten/Kleingartach gegen TG Böckingen 1:3 verlor. Beide Teams wollen am zweiten Spieltag punkten.
Aramäer Heilbronn startete mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen TSV Botenheim. Die SGSE feierte zum Start einen 3:0-Erfolg über Markelsheim/Elpersheim. Beide Teams setzen auf Offensivpower, Aramäer Heilbronn hofft zudem auf die Heimstärke.
Schwaigern kassierte zum Auftakt eine 0:3-Niederlage gegen Friedrichshaller. Botenheim verlor 1:6 gegen Aramäer Heilbronn. Beide Teams wollen Wiedergutmachung und suchen die ersten Punkte.
Aufsteiger Mulfingen/Hollenbach verlor 0:1 gegen Union Heilbronn. Friedrichshaller SV gewann 3:0 gegen Schwaigern. Friedrichshaller SV will die Serie ausbauen, Mulfingen/Hollenbach den ersten Punkt holen.
Wachbach unterlag 0:3 bei Sportfreunde Lauffen. Union Heilbronn gewann 1:0 gegen Mulfingen/Hollenbach. Wachbach will zuhause die Wende schaffen, Union weiter fehlerfrei bleiben.
Erlenbach startete mit 0:2 gegen Untergriesheim. Lauffen gewann 3:0 gegen Wachbach. Die Sportfreunde Lauffen peilen den zweiten Sieg in Folge an, Erlenbach will den ersten Punkt der Saison.
