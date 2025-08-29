 2025-08-28T05:22:00.927Z

Kräftemessen bei Aramäer Heilbronn, wer bleibt oben dran?

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 2. Spieltags

Der erste Spieltag der Bezirksliga Franken bot klare Ergebnisse und einige Überraschungen. Sportfreunde Untergriesheim und Sportfreunde Lauffen feierten klare Heimsiege, während Aramäer Heilbronn mit einem 6:1 gegen Botenheim ein starkes Offensivsignal setzte. TSV Pfedelbach, SG Sindringen/Ernsbach und FSV Friedrichshaller SV starteten ebenfalls erfolgreich. Die Verlierer des Auftakts, wie TSV Neuenstein, TSV Erlenbach oder SV Wachbach, müssen nun nachbessern, um nicht früh in den Tabellenkeller zu geraten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
15:00live

TSV Pfedelbach siegte zum Auftakt bei TSV Neuenstein 1:0. Untergriesheim gewann mit 2:0 gegen TSV Erlenbach. Beide Teams starten motiviert, Pfedelbach will die Serie ausbauen, Untergriesheim ebenfalls.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

TG Böckingen gewann am 1. Spieltag auswärts 3:1 gegen SG Stetten/Kleingartach. TSV Neuenstein unterlag 0:1 gegen Pfedelbach. Für Neuenstein steht die Suche nach dem ersten Saisonsieg an, Böckingen will seine starke Offensive erneut unter Beweis stellen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
15:00

Markelsheim/Elpersheim unterlag am 1. Spieltag bei SG Sindringen/Ernsbach 0:3, während Stetten/Kleingartach gegen TG Böckingen 1:3 verlor. Beide Teams wollen am zweiten Spieltag punkten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

Aramäer Heilbronn startete mit einem beeindruckenden 6:1-Sieg gegen TSV Botenheim. Die SGSE feierte zum Start einen 3:0-Erfolg über Markelsheim/Elpersheim. Beide Teams setzen auf Offensivpower, Aramäer Heilbronn hofft zudem auf die Heimstärke.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

Schwaigern kassierte zum Auftakt eine 0:3-Niederlage gegen Friedrichshaller. Botenheim verlor 1:6 gegen Aramäer Heilbronn. Beide Teams wollen Wiedergutmachung und suchen die ersten Punkte.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

Aufsteiger Mulfingen/Hollenbach verlor 0:1 gegen Union Heilbronn. Friedrichshaller SV gewann 3:0 gegen Schwaigern. Friedrichshaller SV will die Serie ausbauen, Mulfingen/Hollenbach den ersten Punkt holen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00

Wachbach unterlag 0:3 bei Sportfreunde Lauffen. Union Heilbronn gewann 1:0 gegen Mulfingen/Hollenbach. Wachbach will zuhause die Wende schaffen, Union weiter fehlerfrei bleiben.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
15:00

Erlenbach startete mit 0:2 gegen Untergriesheim. Lauffen gewann 3:0 gegen Wachbach. Die Sportfreunde Lauffen peilen den zweiten Sieg in Folge an, Erlenbach will den ersten Punkt der Saison.

