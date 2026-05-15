Kräfte gesammelt für den Endspurt Kreisliga Mannheim +++ Auf Ladenburg wartet nach spielfreiem Wochenende der Endspurt von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Die Ladenburger Hintermannschaft ist gefordert. – Foto: Eric Barth

Kein Spiel, kein Training, keine Verpflichtung. Am vergangenen Wochenende hatte der Kreisligist FV 03 Ladenburg spielfrei. "Das tut den Jungs mal ganz gut und vielleicht kommen sie auch auf andere Gedanken", sagt Markus Bonset. Für den Trainer des FV und seinen Kollegen Burak Bas war klar, "dass wir am spielfreien Wochenende nichts machen."

Optimal ist der Spielplan nicht, wenn man als Abstiegskandidat am viertletzten Spieltag frei hat. Nun geht es darum, die Form aus dem zurückliegenden 4:1-Sieg gegen den VfL Neckarau über die Pause zu retten. "Das war hochverdient und genau so müssen wir weitermachen", sagt Bonset mit Blick zurück auf drei ganz wichtige, fast schon überlebensnotwendige Zähler. Der angestrebte Klassenerhalt würde vermutlich für eine Doppelfeier in der Römerstadt sorgen. Die zweite Mannschaft ist Spitzenreiter in der Kreisklasse B3 und dürfte als Meister nur aufsteigen, wenn die Erste nicht in die Kreisklasse A absteigt. Bonset ist sich dessen bewusst. "Die junge Truppe und das Trainerteam spielen eine super Runde", wünscht er sich den Aufstieg für die Zweite.

Zurück zur Ersten: Das Restprogramm ist zumindest kein Nachteil. Jetzt in Käfertal, danach gegen Pfingstberg-Hochstätt und am letzten Spieltag bei der TSG Eintracht Plankstadt hätte die Römerstädter schlimmer treffen können. Es geht durchweg gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld, die sicher nicht mehr die allergrößte Spannung aufbringen können. Von den Konkurrenten hat zweifellos die SpVgg Wallstadt das härteste Restprogramm. Der Kreisliga-Dauerbrenner und in den 2000-er Jahren sogar etablierter Landesligist, muss am kommenden Wochenende spielfrei zusehen, gastiert danach beim ASV Feudenheim und empfängt am letzten Spieltag die SG Oftersheim, die sich dann zum Meister oder zumindest Vize krönen will.