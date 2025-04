❗️Kräfte bündeln für das Pokalviertelfinale❗️

Die Sportfreunde aus Untergriesheim belegen in der Kreisliga A2 den souveränen ersten Tabellenplatz mit 63 Punkten und einem Torverhältnis von 92:24 Toren. Dabei gab es in der gesamten Saison bisher nur eine Niederlage beim 0:1 gegen die SGM Neudenau/Siglingen, sodass der Bezirksligaabsteiger der Vorsaison mit großer Wahrscheinlichkeit wieder aufsteigen wird. Im bisherigen Pokalverlauf setzten sich die Sportfreunde unter anderem gegen den Bezirksligisten Lauffen mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch, sodass Untergriesheim die Bezirksligatauglichkeit unterstreichen konnte.

Der FC Union Heilbronn ist am morgigen Mittwochabend um 19:00 Uhr zu Gast bei den Sportfreunden aus Untergriesheim. Dabei könnte der FCU zum vierten Mal in Serie (!) in das Pokalhalbfinale einziehen, zuletzt standen die ADLER zwei Mal im Pokalfinale und ist amtierender Pokalsieger.

Unser FCU hat derzeit mit großen Personalsorgen und Leistungsschwankungen zu kämpfen. Lief es zuletzt auf heimischen Platz richtig gut, so konnte man auswärts bis auf die erste Halbzeit in Pfedelbach nie daran anknüpfen. Auch gab man zuletzt zwei Siege in den Schlussminuten leichtfertig aus der Hand. Und dennoch gilt es nun, die Ärmel hochzukrempeln, die vorhandenen Kräfte zu bündeln und morgen wieder ein richtig gutes Auswärtsspiel zu zeigen, um die nächste Pokalrunde zu erreichen. Verletzungsbedingt stehen mindestens acht Spieler nicht zur Verfügung, dennoch werden die übrigen Spieler alles daran setzen, um die eindrucksvolle Pokalserie am Leben zu halten.

