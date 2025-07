Nach elf Spielzeiten in der Kreisliga ist der TV Jahn Delmenhorst zurück in der Bezirksliga und empfängt zum Ligastart direkt einmal die Zweitvertretung des VfL Oldenburg. Die Gäste spielten eine ordentliche Vorsaison und endete auf Tabellenplatz sieben. Den Hausherren werden sämtliche Statistiken allerdings wohl relativ gleich sein, für den Jahn zählt einzig und allein sich in der lang ersehnten Rückkehr in die Bezirksliga zu beweisen und möglichst erfolgreich zu starten.