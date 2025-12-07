Kracherspiele enden ohne Sieger, Abstiegsgipfel endet ohne Sieger

In den Kracherspielen gab es jeweils keinen Sieger. Sowohl der FC Welheim beim SC Buschhausen als auch der VfR 08 Oberhausen beim 1. FC Hirschkamp spielten am Ende jeweils 3:3. Die Spvgg Sterkrade-Nord II nutzte dies und springt mit einem 3:2-Sieg gegen TB Oberhausen auf Platz vier. Im Tabellenkeller trennten sich auch der BV Osterfeld und VfR 08 Oberhausen II ohne Sieger.

Es schien alles in die Richtung der Welheimer zu laufen. Pascal Kaluza entwischte nach einem schönen Steckpass und traf ins lange Eck (45.). Abbas Jaafar legte im zweiten Durchgang sogar noch für den Aufsteiger nach (58.). Buschhausen blieb aber weiter dran. Ein Strahl unter die Latte von Amet Zeki brachte den SCB zunächst wieder ins Spiel (63.), doch nur wenige Momente nach dem Anstoß spielte Welheim wieder zielstrebig nach vorne. Felix Matheis spitzelte die Kugel am Keeper der Buschhausener vorbei (64.). Die Hausherren waren nun gefordert und lieferten in der Schlussphase. Zunächst stand Zeki nach einer durchgerutschten Hereingabe richtig, schloss aus spitzem Winkel ab (81.), wenig später hämmerte er auch einen weiteren Distanzschuss in die Maschen, sorgte somit für den 3:3-Endstand (86.).

Zwischen Hirschkamp und dem VfR war es die erwartet spannende Angelegenheit. 08 stach zuerst durch Tim Schmidt (31.), Hirschkamp drehte die Partie aber noch innerhalb der ersten Hälfte durch die Treffer von Okan Al (33.) und Emrullah Bayhoca (45.). Es ging im zweiten Durchgang wieder in die andere Richtung. Julian Birkholz (61.) und Paul Schendzielorz (65.) schienen die Gäste auf die Siegerstraße zu bringen, doch Burak Taspinar (90. +1) rettete dem Aufsteiger noch einen Punkt.