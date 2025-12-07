Kracherspiele enden ohne Sieger, Abstiegsgipfel auch

In den Kracherspielen gab es jeweils keinen Sieger. Sowohl der FC Welheim beim SC Buschhausen als auch der VfR 08 Oberhausen beim 1. FC Hirschkamp spielten am Ende jeweils 3:3. Die Spvgg Sterkrade-Nord II nutzte dies und springt mit einem 3:2-Sieg gegen TB Oberhausen auf Platz vier. Im Tabellenkeller trennten sich auch der BV Osterfeld und VfR 08 Oberhausen II ohne Sieger.
Es schien alles in die Richtung der Welheimer zu laufen. Pascal Kaluza entwischte nach einem schönen Steckpass und traf ins lange Eck (45.). Abbas Jaafar legte im zweiten Durchgang sogar noch für den Aufsteiger nach (58.). Buschhausen blieb aber weiter dran. Ein Strahl unter die Latte von Amet Zeki brachte den SCB zunächst wieder ins Spiel (63.), doch nur wenige Momente nach dem Anstoß spielte Welheim wieder zielstrebig nach vorne. Felix Matheis spitzelte die Kugel am Keeper der Buschhausener vorbei (64.). Die Hausherren waren nun gefordert und lieferten in der Schlussphase. Zunächst stand Zeki nach einer durchgerutschten Hereingabe richtig, schloss aus spitzem Winkel ab (81.), wenig später hämmerte er auch einen weiteren Distanzschuss in die Maschen, sorgte somit für den 3:3-Endstand (86.).
Zwischen Hirschkamp und dem VfR war es die erwartet spannende Angelegenheit. 08 stach zuerst durch Tim Schmidt (31.), Hirschkamp drehte die Partie aber noch innerhalb der ersten Hälfte durch die Treffer von Okan Al (33.) und Emrullah Bayhoca (45.). Es ging im zweiten Durchgang wieder in die andere Richtung. Julian Birkholz (61.) und Paul Schendzielorz (65.) schienen die Gäste auf die Siegerstraße zu bringen, doch Burak Taspinar (90. +1) rettete dem Aufsteiger noch einen Punkt.
17. Spieltag
12.12.25 SV Adler Osterfeld - SC Buschhausen 1912 II
12.12.25 Glück-Auf Sterkrade - SC Buschhausen 1912
13.12.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - DJK Arminia Klosterhardt II
13.12.25 SV Sarajevo Oberhausen - 1. FC Hirschkamp
14.12.25 VfR 08 Oberhausen II - TB Oberhausen 1889
14.12.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - FC Sterkrade 72
14.12.25 FC Welheim - TSV Safakspor Oberhausen
14.12.25 VfR 08 Oberhausen - BV Osterfeld 1919
SC Buschhausen 1912 II – Glück-Auf Sterkrade 0:3
SC Buschhausen 1912 II: Sascha Hufmann, Martin Kevin Krettek, Lucas Jahnke (66. Ahmed Semmo), Cedric Meyer (46. Christian Soltes), Florian Schwulst, Marvin Jacobs (81. Kenan Al-Jawabreh), Dierk Brosowski, William Steve Fozing Yamdjio, Moad Raji (32. Lukas Schmidt), Andreas Siebert, Hamza Belahsan (66. Silvano Lange) - spielender Co-Trainer: Joel Pohl - Co-Trainer: Oliver Marks - Spielertrainer: Carsten Scholz
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Carsten Weißert, Daniel Baerwald, Patrick Camposeo, Benjamin Rüddel, Marvin Augenstein, Nico Gabriele, Jorden Kleinallermann (74. Timo Hendel), Imad Brahimi (64. Patrick Szovan), Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Schiedsrichter: Marius Kasten - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Nat-Lemuel Aboagye (43.), 0:2 Timo Hendel (81.), 0:3 Timo Hendel (90.)
DJK Arminia Klosterhardt II – SV Adler Osterfeld 2:1
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Jeremy Wehres, Vahdet Türkmen, Dennis Brinkmann, Marcel Wroblewski, Batuhan Cetinkaya (62. Edis Kadiric), Jesse Sauceda, Okan Muzaffer Baydar (77. Louis Drießen) (85. Yazan Al Masalmah) - Trainer: Andreas Bovenz
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Andre Pangerl, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Hasan Can Agbulut, Leon Christopher Delfs, Pierre Henscheid (73. Jonis Youssef), Philipp Herrmann, Tobias Hauner, Justin Montberg - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Jesse Sauceda (30.), 2:0 Okan Muzaffer Baydar (38.), 2:1 Tobias Hauner (85.)
FC Sterkrade 72 – FC Welheim II 2:4
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Maxime-Aurele Finke, Marceau Jerome Finke (46. Jason Scott Ford), Keanu Kranz, Marcel Bambic (35. David Fojcik), Dennis Stus, Louay Caraly, Nico Jan Motzkuhn, Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger
FC Welheim II: Burak Candir, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Emre Can Önal, Emrah Semiz (57. Alper Adiyaman), Turgut Senyüz, Onur Duman, Tolga Kocbey, Mert Ata, Merdan Senyüz (57. Aldin Kaltak), Oktay Semiz - Trainer: Murat Cebeci
Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Emrah Semiz (17.), 1:1 Christopher Lange (25.), 2:1 Jan-Niklas Forger (49. Foulelfmeter), 2:2 Nabil Walid Mawas (72.), 2:3 Alper Adiyaman (89.), 2:4 Burak Candir (90.)
TB Oberhausen 1889 – Spvgg Sterkrade-Nord II 2:3
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Sebastian Maier, Abd-Manaf Tchazodi, Nejat Berbero, Damian Jerome Peitsch (85. Dustin Wagner), Fabian-Maurice Kammhöfer, Justin Andre Partenheimer (69. Fabio Mülling), Marvin Dipold, Louis Victor Mietzsch (80. Orhan Bozcali), Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers
Spvgg Sterkrade-Nord II: Niclas Neumann, Janne Thomas Buschfeld (35. Jonas Kisters), Kevin Hozjan, Manuel Wester (88. Max Meyer), Kevin Marzotko, Jona Rams, Moritz Neukirch (88. Tim Koller), Keno Räck, Malte Akman (56. Dustin Weber), Elias Aaron Peukert (76. Lukas Loibl), Tom Mattern - Trainer: Dustin Vogt
Schiedsrichter: Güngör Gülmez - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Louis Victor Mietzsch (12.), 1:1 Keno Räck (75.), 1:2 Keno Räck (77.), 1:3 Keno Räck (86.), 2:3 Nejat Berbero (90.)
BV Osterfeld 1919 – VfR 08 Oberhausen II 1:1
BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Aiman Rump, Luke Stratenhoff, Ismail Caltepe, Enes Can (67. Numan Aktas), Hasan Darici, Ömer Öztas, Xavier Meller (88. Ensar Bicak), Lennard Stratenhoff (67. Altay Yavuz), Isa Caltepe (55. Soner Karakoc) - Trainer: Okay Özkan - Trainer: Adem Saglam
VfR 08 Oberhausen II: Lucien Philippe Schulz, Marcel Finger, Joshua Schacht (85. Christian Timp), Dominik Klyszcz, Leonhard Weikam (80. Florian Rutzmoser), Justin Woithe, Andre Finger (61. Tim Kneifel), Mike Scholl, Mirco Remmerde, Samed Ocak, Sascha Knobloch - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Andreas Lissok (Bottrop) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Soner Karakoc (73.), 1:1 Christian Timp (90.+3)
1. FC Hirschkamp – VfR 08 Oberhausen 3:3
1. FC Hirschkamp: Adnan Laroshi, Erkan Basoglu (15. Ferhat Cikotic) (51. Galed Mohamad), Okan Aslantin, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Mehmet Kalayci, Sertan Erdogan, Emrullah Bayhoca, Burak Taspinar, Mehmet Kafli, Okan Al - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Eray Aslan, Mathias Henkemeyer, Lars Bruckwilder, Levin Jubt, Can Luca Gad (46. Paul Schendzielorz), Sebastian Stollen, Tim Schmidt (79. Lukas Ambrosat), Julian Birkholz (89. Jannik Haferkamp), Gino Schlipper (83. Christian Geber), Tim Blanke (79. Maurice Braunert) - Trainer: Paul Schendzielorz - Co-Trainer: Tim Schaefer
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tim Schmidt (31.), 1:1 Okan Al (33.), 2:1 Emrullah Bayhoca (45.), 2:2 Julian Birkholz (61.), 2:3 Paul Schendzielorz (65.), 3:3 Burak Taspinar (90.+1)
TSV Safakspor Oberhausen – SV Sarajevo Oberhausen 6:2
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Emre Gülsen (66. Reda Khatir), Yusuf Arslanbas (84. Tuncay Aksoy), Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Emre Erdogan, Seyyid-Muhammed Akkaya, Ibrahim Akkaya, Cüneyt Türk (77. Eray Erol), Cihad Saral, Dogukan Kara - Trainer: Tuncay Aksoy
SV Sarajevo Oberhausen: Adil Can Kelleci, Bahrudin Sahinovic, Enes Aksalic (56. Adetola Olaseni Adegun), Dzejlan Sehovic, Dario Simic (46. Angelos Karagiannis), Alen Arnautovic, Samir Dzafic (46. Aid Turajlic), Anel Mlinarevic (58. Benjamin Musiolik), Emmanuel Eme Jacob, Harun Husnic, Arlind Hasani - Trainer: Erol Kücükarslan
Schiedsrichter: Yannis Jira (Gladbeck) - Zuschauer: 27
Tore: 0:1 Harun Husnic (8.), 0:2 Emmanuel Eme Jacob (23.), 1:2 Ibrahim Akkaya (36.), 2:2 Mert Özsoy (44.), 3:2 Mert Özsoy (44.), 4:2 Cihad Saral (55.), 5:2 Mert Özsoy (76.), 6:2 (86.)
SC Buschhausen 1912 – FC Welheim 3:3
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Rouven Link, Andre Busch, Paul Okon, Amet Zeki, Emre Kuzdere, Joshua Tettesen Agougno (62. Marcel Georg Felder), Sadik Sahan (62. Alessandro Murtinu), Pascal Wickert, Kevin Enrico Wilkes (46. Kevin Menke), David Pop - Trainer: Marcus Behnert
FC Welheim: Isa Mert Koc, Ali Riza Karakus, Hussein El-Dimassi, Alexander Boateng, Boubacar Diallo, Kofi Darko Wilson, Ibrahim Tug, Abbas Jaafar, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (86. Ali Riza Karakus), Hussein Aliu - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Pascal Patrick Kaluza (45.), 0:2 Abbas Jaafar (58.), 1:2 Amet Zeki (63.), 1:3 Felix Mika Matheis (64.), 2:3 Amet Zeki (81.), 3:3 Amet Zeki (86.)
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: