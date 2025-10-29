Kracherspiel zwischen KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 abgesagt

Der Regen forderte an den Spielfeldern am Niederrhein vielerorts seine Opfer. Neustes Beispiel: Der Rasenplatz des KFC Uerdingen im Grotenburg-Stadion. Dieser ist nach Angaben des Vereins von der Stadt Krefeld nun für zwei Wochen gesperrt. Das Topspiel gegen Ratingen 04/19 muss daher verlegt werden.

"Nach der Begehung war schnell klar, dass der Platz derzeit keine guten Bedingungen für ein Spiel bietet. Die Entscheidung der Stadt Krefeld ist demnach absolut nachvollziehbar und im Sinne der Sicherheit der Spieler richtig", wird KFC-Geschäftsführer Sebastian Schmidt in den Vereinskanälen zitiert. Der Verein sprach als Grund hierfür von "anhaltend starken Niederschlägen der vergangenen Tage" und einer "zuletzt hohen Belastung der Rasenfläche". Damit sind jedoch nicht ausschließlich die Fußballer in Uerdingen gemeint, sondern auch ein das Final Four bei den Football-Europameisterschaften , was in der Grotenburg ausgetragen wurde.

"Natürlich hätten wir das Top-Spiel am Freitagabend gerne ausgetragen, aber unter den aktuellen Umständen wäre das weder möglich noch sinnvoll gewesen", erklärt Schmidt weiter.

Ein Nachholtermin für das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits online erworbene Eintrittskarten sollen jedoch für den Ausweichtermin auch ihre Gültigkeit beibehalten.

Das nächste Pflichtspiel für die Uerdinger steht entsprechend erst eine Woche auswärts beim SV BW Dingden vor der Brust (7.11). Beim nächsten Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck (15.11) soll die Rasenfläche wieder nutzbar sein. Verbleibt noch die Frage, ob Uerdingen und Ratingen sich für das kommende Wochenende auf die Suche nach einem Testspielgegner zu machen, um den guten Rhythmus der vergangenen Wochen beizubehalten.

Die aktuelle Tabellensituation in der Oberliga



1. Ratingen 04/19 11 8-1-2 36:16 25

2. SpVg Schonnebeck 11 6-3-2 23:14 21

3. KFC Uerdingen (Ab) 11 6-2-3 22:18 20

4. VfB Homberg 11 6-1-4 23:19 19

5. Sportfreunde Baumberg 11 5-3-3 23:17 18

6. TSV Meerbusch 11 5-2-4 12:18 17

7. VfL Jüchen-Garzweiler (Auf) 11 4-4-3 13:8 16

8. Holzheimer SG (Auf) 11 4-4-3 18:15 16

9. SV Blau-Weiß Dingden (Auf) 11 4-3-4 19:15 15

10. ETB Schwarz-Weiß Essen 11 4-3-4 16:19 15

11. FC Büderich 11 5-0-6 24:32 15

12. VfB 03 Hilden 11 4-2-5 28:24 14

13. SV Sonsbeck 11 4-2-5 15:23 14

14. SC St. Tönis 1911/20 11 4-1-6 25:20 13

15. DJK Adler Union Frintrop (Auf) 11 3-3-5 20:16 12

16. 1. FC Monheim 11 3-2-6 16:18 11

17. SV Biemenhorst 11 3-0-8 19:40 9

18. 1. FC Kleve 11 2-2-7 11:31 8