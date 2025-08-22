Kracherspiel in Weiden & Lobingers Wiedersehen mit Pfreimd

In der Bezirksliga Nord ist das erste Fünftel der Saison absolviert. Die aktuellen Top Fünf der Tabelle liegen auf einen Punkt zusammen, so eng geht es zu. Der kommende 7. Spieltag steht unter anderem im Zeichen des Lokalderbys SpVgg Pfreimd und FC Wernberg am Sonntag. Für Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger gibt's das große Wiedersehen mit der alten Liebe. Ein absolutes Spitzenspiel steigt am Samstag am Weidener Wasserwerk, wo die SpVgg SV II den FC Amberg empfängt. Eröffnet wird das Spielwochenende am heutigen Freitagabend mit den Partien in Ursulapoppenricht und Hahnbach.

Freitag





Heute, 18:00 Uhr SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg 18:00 live PUSH



Auf den ersten Bezirksliga-Sieg der Historie folgte wieder etwas Ernüchterung bei den Sportfreunden Ursulapoppenricht (15., 4). Statt nachzulegen setzte es gegen den FC Amberg eine 1:2-Heimniederlage. Um raus aus der Abstiegszone zu kommen, müssen Punkte her. Und damit will die Crew von Trainer Sven Seitz am Freitagabend anfangen. Mit dem SV Inter Bergsteig (10., 7) ist eine unbequeme, ekelig zu bespielende Mannschaft zu Gast. Beinahe wären die Amberger mit einem Derbysieg gegen den FCA im Rücken angereist. Doch in letzter Minute kassierte Inter am Dienstag noch den 3:3-Ausgleich. „So ein Spiel kann einen Schub geben. Mit Upo erwartet uns erneut ein schwerer Gegner. Da müssen wir ganz viel in die Waagschale werfen, um etwas Zählbares zu holen. Das wird das Ziel sein“, sagt Ambergs Spielertrainer Helmut Jurek.





Heute, 18:30 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach SG Chambtal SG Chambtal 18:30 PUSH



Im Zeichen der Wiedergutmachung steht das heutige Abendspiel für Spitzenreiter SV Hahnbach (13). Die erste Saisonniederlage fiel deutlich aus. Beim 0:3 in Vohenstrauß entpuppte sich der Gegner als effizienter und cleverer. Überdies sah Johannes Dotzler wegen einer Notbremse die Rote Karte. Der Abwehrmann wird folglich gegen die SG Chambtal (14., 6) zuschauen müssen. Aufsteiger Chambtal reist mit der Empfehlung von zwei Siegen am Stück. Sowohl gegen Arnschwang als auch gegen Schirmitz gab's die volle Punkteausbeute. Ein perfekter Doppelspieltag nach einem Fehlstart in die Saison! Kann die SG nun bei favorisierten Hahnbachern überraschen?





Samstag







0:4 gegen Hahnbach, 0:1 gegen Furth – die junge Truppe des 1.FC Schlicht (6., 9) konnte zuletzt nicht die gewünschte Durchschlagskraft in der Offensive entwickeln. „Mit dieser Darbietung haben wir keine Punkte verdient“, war Trainer Bastian Ellmaier enttäuscht von der Vorstellung in der Drachenstadt. Eine klare Leistungssteigerung wird im kommenden Heimspiel forciert. Es reist der Tabellenneunte TSV Tännesberg (7) an. Die Klahn-Elf spielte zuletzt ebenfalls gegen Furth (1:1) und kickte unter der Woche die SpVgg Pfreimd aus dem Pokal. Dies dürfte einen zusätzlichen Schub fürs nächste Match geben.





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II FC Amberg FC Amberg 15:00 live PUSH



Die Traditionsklubs SpVgg SV Weiden und FC Amberg lieferten sich viele epische Schlachten in den letzten Jahrzehnten. Zugegeben eine Nummer kleiner, findet das Duell auch in der Bezirksliga weiter statt. Die Tabelle weist die Partie als das Topspiel des Spieltags aus. Sicherlich waren sie bei der SpVgg SV Weiden II (3., 13) davon ausgegangen, dass der FC Amberg (4., 12) als Tabellenführer ans Wasserwerk kommt. Doch die Lieder-/Zitzmann-Elf kam am Dienstag nicht über ein 3:3 gegen Inter Amberg hinaus. Ein Freistoßtor von Max Witzel verhinderte mit dem Schlusspfiff eine Niederlage des FCA, der laut Sportchef Roman Reinhardt seine bisher schwächste Saisonleistung zeigte. Derweil freut man sich im Weidener Lager auf diese Partie: „Für uns ist ein Spiel gegen den FC Amberg ein echtes Highlight. Wir sind heiß und haben richtig Bock auf das Spiel“, so SpVgg-Trainer Josef Rodler gegenüber den Oberpfalz-Medien. Rodlers Wünsche: Natürlich drei Punkte und eine ordentliche Zuschauerkulisse.







Neun Punkte und damit die Optimalausbeute konnte die SpVgg Vohenstrauß (5., 12) in der englischen Woche einfahren. Dementsprechend zufrieden ist man mit den Leistungen der Mannschaft. Man will sich jedoch nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern der Blick ging nach dem überzeugenden Sieg gegen Hahnbach schnell wieder nach vorne. Am Samstag steht nämlich erneut eine knifflige Aufgabe auf dem Programm, wenn man beim durchaus gut gestarteten Aufsteiger FC Furth im Wald (7., 8) antreten muss. SpVgg-Coach Martin Schuster äußert sich selbstbewusst, aber auch mahnend: „Wir sind froh über die letzten Siege, ich warne aber vor zu großer Lockerheit und Nachlässigkeit. Ansonsten machen wir uns das Erarbeitete schnell wieder kaputt. Furth hat als Aufsteiger bisher die beste Defensive, sie spielen organisiert und fahren gefährliche Konter. Es wird wohl das bisher schwierigste Spiel für uns. Daher wollen wir und optimal vorbereiten und konzentriert und selbstbewusst anreisen.“ (mwr)





Sonntag





So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd FC Wernberg FC Wernberg 15:00 PUSH



Auf die Bewährungsprobe gegen Titelanwärter SpVgg SV Weiden II (2:2) folgt gleich der nächste Kracher für den FC Wernberg (13., 6). Es geht zum Lokalderby nach Pfreimd. Die SpVgg (8., 7) möchte nach drei sieglosen Auftritten in Liga und Pokal zurück in die Erfolgsspur. Emotional wird es für Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger werden. Er schoss ja viele Jahre lange die Tore für Pfreimd, kehrt nun erstmals an die alte Wirkungsstätte zurück. „Der FC wird auch in diesem Spiel Jagd auf Punkte und nicht auf Spieler machen“, sagt Lobinger zu der Thematik, dass SpVgg SV Weiden-Sportdirektor Rüdiger Hügel nach dem Spiel gegen Wernberg letzten Sonntag von einer „Jagd auf unsere Spieler“ gesprochen hatte. „Gegen Weiden zeigten wir eine gute Leistung. Leider konnten wir die drei Punkte nicht in Wernberg behalten und mussten uns erneut mit einem Unentschieden zufriedengeben. Generell fehlt uns etwas das Vermögen die Spiele zu entscheiden, auch weil uns zu leichte Fehler passieren“, erklärt Lobinger und kündigt an: „Das wollen wir beim Derby anders machen und den Sieg holen.“ Pfreimds Coach Michael Hartlich hat einen klaren Plan: „Nach drei ergebnistechnisch unglücklichen Spielen wollen wir am Sonntag die Wende schaffen. Ich kann meiner Mannschaft nicht viel Vorwerfen, einzig bei der Verwertung unserer Torchancen müssen wir besser werden. Im Derby müssen wir die Offensive des Gegners in den Griff bekommen. Wenn uns das gelingt, werden die drei Punkte bei uns bleiben.“







Zwischen zwei Gefühlswelten schwebte die DJK Arnschwang (12., 6) am vergangenen Wochenende. Binnen 48 Stunden bestritt die Ranzinger-Truppe zwei Lokalderbys. Zunächst setzte es eine schmerzhafte 1:3-Heimniederlage gegen Chambtal. Doch diese konnte umgehend ausgemerzt werden mit einem überraschenden 2:1-Sieg in Raindorf. Um sich tabellarisch etwas Luft auf die Gefahrenplätze zu verschaffen, wäre ein weiterer Dreier von Vorteil. Das gleiche Ansinnen verfolgt der punktgleiche Tabellennachbar FC Weiden-Ost (11., 6). Aktuell muss das Trainer-Trio der Ostler mit einem dezimierten Kader auskommen. Das Das Fehler der vielen verletzten Spieler soll mit Kampfgeist und Geschlossenheit übertüncht werden.





So., 24.08.2025, 15:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz FC Raindorf FC Raindorf 15:30 PUSH



Klappt's im siebten Anlauf? Aufsteiger SpVgg Schirmitz (16., 4) wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn in der Bezirksliga. Jedes andere Team hat schon gewonnen. In dieser tristen Situation kommt jetzt ausgerechnet Mit-Tabellenführer FC Raindorf (2., 13) in den Weidener Vorort. Die spielstarken Gäste haben einen starken Saisonstart hingelegt, wollen die erste Saisonniederlage von letztem Sonntag (1:2 gegen Arnschwang) sofort ausmerzen. Wer weiß, vielleicht beflügelt die krasse Außenseiterrolle die Hausherren so sehr, dass sie den Favoriten in die Bredouille bringen können. Wie es gehen kann, hat ja die Arnschwang Mannschaft zuletzt gezeigt.