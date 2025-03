Kracherspiel bei PiPo – Abstiegsgespenst schaut in Beilngries zu

Das lange Warten hat ein Ende: Die Kreisliga 2 startet an diesem Wochenende mit Spieltag 20 ins neue Punktspieljahr. Und es kommt gleich zu einem absoluten Top-Spiel. Mit einem Erfolgserlebnis beim Rangzweiten ATSV Pirkensee-Ponholz könnte der SV Töging einen gigantischen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Im Tabellenkeller kommt es zum Direktvergleich zwischen Schlusslicht 1. FC Beilngries und dem SV Lupburg. Am Samstag eröffnet das Lokal- und Verfolgerduell SG Painten gegen TV Riedenburg den Spieltag.

Morgen, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten TV Riedenburg Riedenburg 14:00 live PUSH



Hinspiel: 1:2. In der Jugend bündeln die zwei Vereine die Kräfte, im Herrenbereich kämpfen sie im Frühjahr um den Einzug in die Bezirksliga-Relegation. Es ist also Feuer drin, wenn die SG Painten (3., 32) und der TV Riedenburg (4., 31) im einzigen Samstagsspiel aufeinanderprallen. Die etwas bessere Ausgangsposition weisen die zuletzt siegreichen Hausherren auf, zumal sie noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben.





So., 30.03.2025, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing TV 1897 Velburg Velburg 14:00 PUSH



Hinspiel: 0:2. Kellerkind TV Velburg (13., 15) hat sein Auftaktmatch bereits hinter sich, wobei es gegen Painten wenig zu ernten gab. Die Lage bleibt prekär und vermutlich geht es nur mehr darum, sich in die Relegation retten. Nächster Gegner ist auswärts der SC Sinzing (7., 29), der trotz Rang 7 noch Chancen auf den zweiten Platz hat. Dementsprechend möchte die Strauß-Elf mit einem Dreier ins neue Jahr startet.







Hinspiel: 1:2. Nahezu identisch haben der TSV Beratzhausen (6., 30) und die DJK Eichlberg/Neukirchen (5., 30) die Herbstrunde abgeschlossen. Folglich dürfte die Fans ein typisches 50/50-Spiel zweier Lokalkonkurrenten erwarten, in dem Nuancen entscheidend sein werden. Der Sieger bleibt vorne dran und so im Geschäft im engen Rennen um Platz 2.





So., 30.03.2025, 14:15 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:15 PUSH



Hinspiel: 0:4. Über weite Strecken der bisherigen Spielzeit war der TSV Dietfurt (9., 26) vorne mit dabei. Weil der Motor im Herbst aber ins Stottern geriet, musste er etwas abreißen lassen. Den Negativtrend aus dem Herbst gilt es aus den Kleidern zu schütteln. Das soll am besten gleich mit einem Auswärtserfolg beim FSV Steinsberg (11., 24) gelingen. Die Mannen von Coach Peter Dobler haben sich ihrerseits eine sehr gute Ausgangsposition für den Klassenerhalt verschafft und wollen die Schäfchen zeitnah ins Trockene bringen.







Hinspiel: 3:2. Es wäre mehr als nur eine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft: gewinnt Klassenprimus SV Töging (43) das Spitzenspiel gegen den Zweiten ATSV Pirkensee-Ponholz (33), würde ihr seinen Vorsprung an der Spitze auf mindestens elf Punkte ausbauen. So oder so ist es kaum vorstellbar, dass sich die Altmühltäler den Aufstieg in die Bezirksliga noch nehmen lassen. Kein Team konnte bislang Schritt halten. Im Hinspiel brachte PiPo den Tögingern eine von drei Saisonniederlagen bei. Stolpert der designierte Meister erneut am Vizemeister von 2023?







Hinspiel: 0:2. Im Landkreis Eichstätt schaut das Abstiegsgespenst zu! Bislang brachte der 1. FC Beilngries (14., 11) in dieser Spielzeit keinen Fuß auf den Boden; es droht der Direktabstieg. Der SV Lupburg (12., 15) steht als Aufsteiger auch nur vier Punkte besser da. Somit ist die Ausgangslage und Wichtigkeit dieser Begegnung klar: gewinnt Beilngries, würde man wieder nah an die Relegationsränge heran robben. Und für Lupburg ist es die wohl letzte Chance auf die direkte Rettung.







Hinspiel: 3:3. Mit neun Unentschieden hat sich die SG Oberndorf/Matting (10., 24) zum unangefochtenen „Remis-König“ der Liga gemausert. Grundsätzlich spielt der Kreisliga-Rückkehrer eine solide Runde und steht kurz vorm Klassenerhalt. Zum Auftakt ins neue Punktspieljahr geht's zum ASV Undorf (8., 26). Der steht zwei Punkte und zwei Plätze besser da und es geht in der Restsaison wohl nur noch um die goldene Ananas.