Kracherspiel bei der WiWa – Absteigerduell in Dalking

Die SG Schloßberg (rechts) ist nach der Klatsche in Arnschwang zu Hause gegen Vilzing II auf Wiedergutmachung aus. – Foto: Julia Baumann

Ein absolutes Top-Spiel überstrahlt das restliche Geschehen am 5. Spieltag der Kreisliga Ost. Der Tabellendritte SpVgg Willmering-Waffenbrunn wird am Sonntag den Rangzweiten SpVgg Mitterdorf, der eine noch makellose Bilanz aufweist, auf Herz und Nieren testen. Nur das minimal schlechtere Torverhältnis trennt Mitterdorf aktuell vom Platz an der Sonne. Dort rangiert die DJK Arnschwang, die selbst beim Mitabsteiger SG Chambtal gefordert ist. Bereits am Samstag rollt der Ball bei den Duellen Miltach gegen Eschlkam und Chamerau/Chammünster gegen Untertraubenbach.



Bei der SG Chamerau-Chammünster (8., 4) ist am kommenden Samstag der FC Untertraubenbach (14., 0) zum fünften Spieltag zu Gast. Während die SG zuletzt spielfrei war und den vierten Spieltag gegen die SG Waldmünchen noch offen hat (Nachholtermin 28. August), gab sich Untertraubenbach am vergangenen Wochenende bei der SG Michelsdorf/Cham II geschlagen.







Die SpVgg Eschlkam (7., 5) ist am Samstag beim 1. FC Miltach (9., 3) gefordert. Am vierten Spieltag war für Miltach kein Punkt beim FC Stamsried drin; die SpVgg Eschlka, konnte sich hingegen in einem torlosen Remis gegen die SpVgg Willmering-Waffenbrunn einen Punkt sichern.







Top-Spiel vor den Toren Chams: Die SpVgg Willmering-Waffenbrunn (3., 10) macht den Gastgeber für die SpVgg Mitterdorf (2., 12). Die Gäste der kommenden Partie konnten sich zuletzt mit sechs Buden gegen die SG Chambtal auf heimischem Terrain die nächsten drei Punkte sichern. Willmering-Waffenbrunn hingegen kam nicht über ein torloses Remis bei der SpVgg Eschlkam hinaus und ließ somit erstmals in dieser Saison Federn.





So., 16.08.2026, 15:15 Uhr SG Schloßberg 09 Schloßberg DJK Vilzing DJK Vilzing II 15:15 PUSH



Zum fünften Spieltag geht die DJK Vilzing II (6., 7) auf Stippvisite beim SG Schloßberg (13., 0). Mit der vierten Niederlage in Folge ging Schloßberg am vergangenen Wochenende bei der DJK Arnschwang vom Platz, während sich Vilzings Regionalliga-Unterbau mit einem 2:0 gegen die SG Schönthal-Premeischl die volle Punktausbeute einholen konnte.













Der FC Stamsried (4., 9) muss an diesem Sonntag bei der SG Waldmünchen/Geigant (10., 3) Farbe bekennen. Mit einem knappen Dreier daheim sicherte sich der gut gestartete Aufsteiger aus Stamsried zuletzt den Dreir gegen den 1. FC Miltach. Die SG Waldmünchen war spielfrei aufgrund der Verlegung gegen Chamerau-Chammünster.





So., 16.08.2026, 17:30 Uhr SG Chambtal SG Chambtal DJK Arnschwang Arnschwang 17:30 PUSH



Zu Gast in Dalking bei der SG Chambtal (11., 3) ist diesmal der aktuelle Spitzenreiter und Mitabsteiger DJK Arnschwang (1., 12). Mit einem 6:0 sicherte sich die DJK am vergangenen Wochenende den Heimdreier gegen die SG Schloßberg. Die SG Chambtal musste sich dagegen bei der SpVgg Mitterdorf eine deutliche Auswärtsniederlage eingestehen.







Am fünften Spieltag der Saison erwartet die SG Schönthal-Premeischl (12., 1) die SG Michelsdorf/Cham II (5., 9). Die Gastmannschaft konnte sich zuletzt gegen den FC Untertraubenbach daheim die Maximalausbeute einholen, während sich Schönthal-Premeischl bei der DJK Vilzing II geschlagen geben musst und somit leer ausging.