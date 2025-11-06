 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Sorgt Brüggen für einen Wirkungstreffer gegen einen direkten Konkurrenten?
Sorgt Brüggen für einen Wirkungstreffer gegen einen direkten Konkurrenten? – Foto: Markus Verwimp

Kracherduell am Freitag beim OSV, Odenkirchen parallel gegen Lürrip

Bezirksliga, Gruppe 3: Das Führungsquartett an der Spitze nimmt sich derzeit nicht viel. Im Topspiel zwischen TuRa Brüggen und dem OSV Meerbusch am Freitagabend könnte sich oben wieder einiges verschieben.

Ein eindeutiger Favorit lässt sich in der Bezirksliga, Gruppe 3, nicht ausmachen. So kann TuRa Brüggen seinen aktuellen Spitzenplatz im direkten Aufeinandertreffen mit dem Tabellendritten, dem OSV Meerbusch, wieder aus der Hand geben. Parallel geht die SpVg Odenkirchen, ebenfalls heißer Aufstiegskandidat, als klarer Favorit in die Partie mit dem SV Lürrip. Als finaler Vertrete des Top-Quartetts messen sich die Sportfreunde Neuwerk am Sonntag mit der DJK Dilkrath, haben im Vergleich zu den Tabellenkonkurrenten aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

