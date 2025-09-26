 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der TSV könnte das nächste Zeichen im Aufstiegsrennen setzen.
Der TSV könnte das nächste Zeichen im Aufstiegsrennen setzen. – Foto: Ayhan Gündüz

Kracher zwischen TSV Düren und Elsdorf, LöWi gegen den Angstgegner

Bezirksliga, Staffel 3: Nächstes Topspiel für den TSV Düren, diesmal geht es gegen den SC Elsdorf. Viktoria Birkesdorf wird auf eine Reaktion gegen den Tabellenletzten SSV Rot-Weiß Ahrem hoffen. Tabellenführer SV Lövenich empfängt den Horremer SV.

Kann sich das unwahrscheinliche Spitzentrio um den SV Lövenich, TSV Düren und Alemannia Lendersdorf weiter behaupten? Sollte dem so sein, würde dies in jedem Fall eine klare Aussage für die neu verteilten Kräfteverhältnisse der Liga machen. Schließlich misst sich der TSV Düren mit dem beinahe-Aufsteiger aus der Vorsaison, dem SC Elsdorf, der auch in der laufenden Saison wieder angekommen scheint. Etwas schwieriger hatte es bislang der Horremer SV, seines Zeichens Drittplatzierter der vorausgegangenen Spielzeit. Auch der HSV könnte mit einem Erfolg gegen Primus SV Lövenich dafür sorgen, dass sich das Feld an der Spitze nicht schon früh ausdehnt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
15:00live

Zweifelsohne der Kracher des Spieltags. Die Dürener stellten in der Vorwoche gegen Hilal-Maroc (3:2) erstmals so richtig unter Beweis, dass sie auch mit intensivem Gegendruck standhalten können, die vielleicht wichtigste Bewährungsprobe steht nun aber wohl noch vor der Brust. Elsdorf wütete nach der anfänglichen Niederlage gegen Lövenich (1:3) ohne Punktverlust und Gegentor über die darauffolgenden drei Gegner, scheint den Weckruf zum rechten Moment erhalten zu haben. Beiden Seiten ist der Aufstieg in dieser Form absolut zuzutrauen, vor dem direkten Duell gibt es für keinen der beiden Kontrahenten einen Grund sich zu verstecken.

So., 28.09.2025, 16:00 Uhr
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
16:00

Für gewöhnlich braucht es gerade für den erstmaligen Sprung von den Kreisligen zum überregionalen Fußball eine gewisse Anpassungsphase. LöWi scheint aber gerade auf dem höheren Niveau aufzublühen, besonders für Leistungsgarant Maurice Wieting (sieben Tore, zwei Vorlagen) scheinen die gegnerischen Defensivverbunde noch keine Lösung gefunden zu haben. So stellt sich die Frage, wem hier eigentlich die Favoritenrolle zugeschoben werden muss. Auch der HSV hat zwar wieder eine starke Mannschaft zur Verfügung, die jedoch schon zwei Mal gegen qualitativ hochwertige Gegner leer ausging. Eine nette statistische Randnotiz: Lövenich verlor die vergangenen sechs Ligaspiele (allesamt noch in der A-Liga Rhein-Erft) gegen Horrem, blieb gar seit neun Pflichtspielen sieglos.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
15:15live

Das erste Erfolgserlebnis hat die JSG hinter sich, gegen die Teams aus dem oberen Tabellenmittelfeld gab es für den Aufsteiger bislang aber noch nichts zu holen. Für die so stark aufspielende Alemannia ist es auf dem heimischen Kunstrasen eine tückische Aufgabe, mit Blick auf die Konkurrenz winkt im Erfolgsfall dafür der erstmalige Sprung an die Tabellenspitze.

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
13:00

Ein Top-, aber kein Spitzenteam: Diesen Ruf hat sich Hilal-Maroc über die vergangenen beiden Spielzeiten sicher auch unfreiwillig erarbeitet. Auch in der noch so jungen Saison fehlte wie so oft der nötige Punch in den entscheidenden Momenten. So gilt es schon früh, der Musik nicht allzu weit hinterherzulaufen. Frechen war schon in der Vorsaison ein unangenehmer Gegner, gewann unter anderem das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams (3:2).

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
15:15live

In den beiden vergangenen Spielzeiten war Birkesdorf nicht gerade berühmt für seine Blitzstarts in die Saison. Diesmal begann es zwar vielversprechend, die 0:6-Klatsche gegen den SC Elsdorf war nun jedoch ein harter Realitätscheck. In solchen Momenten stellt sich die viel zitierte Mentalitätsfrage, gerade gegen einen Gegner mit dem SSV RW Ahrem, der alle vier Spiele zu Beginn verlor. Für die Rot-Weißen droht immerhin mit Blick auf die Tabelle nicht unbedingt, dass man früh abgehängt wird. Ein baldiger Dreier könnte die Ausgangslage drastisch verbessern.

Die weiteren Partien vom 5. Spieltag

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
15:00

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
15:30

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:30

