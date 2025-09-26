Kracher zwischen TSV Düren und Elsdorf, LöWi gegen den Angstgegner

Kann sich das unwahrscheinliche Spitzentrio um den SV Lövenich, TSV Düren und Alemannia Lendersdorf weiter behaupten? Sollte dem so sein, würde dies in jedem Fall eine klare Aussage für die neu verteilten Kräfteverhältnisse der Liga machen. Schließlich misst sich der TSV Düren mit dem beinahe-Aufsteiger aus der Vorsaison, dem SC Elsdorf, der auch in der laufenden Saison wieder angekommen scheint. Etwas schwieriger hatte es bislang der Horremer SV, seines Zeichens Drittplatzierter der vorausgegangenen Spielzeit. Auch der HSV könnte mit einem Erfolg gegen Primus SV Lövenich dafür sorgen, dass sich das Feld an der Spitze nicht schon früh ausdehnt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SG Türkischer SV Düren TSV Düren SC 08 Elsdorf SC Elsdorf 15:00 live PUSH

Zweifelsohne der Kracher des Spieltags. Die Dürener stellten in der Vorwoche gegen Hilal-Maroc (3:2) erstmals so richtig unter Beweis, dass sie auch mit intensivem Gegendruck standhalten können, die vielleicht wichtigste Bewährungsprobe steht nun aber wohl noch vor der Brust. Elsdorf wütete nach der anfänglichen Niederlage gegen Lövenich (1:3) ohne Punktverlust und Gegentor über die darauffolgenden drei Gegner, scheint den Weckruf zum rechten Moment erhalten zu haben. Beiden Seiten ist der Aufstieg in dieser Form absolut zuzutrauen, vor dem direkten Duell gibt es für keinen der beiden Kontrahenten einen Grund sich zu verstecken.

Für gewöhnlich braucht es gerade für den erstmaligen Sprung von den Kreisligen zum überregionalen Fußball eine gewisse Anpassungsphase. LöWi scheint aber gerade auf dem höheren Niveau aufzublühen, besonders für Leistungsgarant Maurice Wieting (sieben Tore, zwei Vorlagen) scheinen die gegnerischen Defensivverbunde noch keine Lösung gefunden zu haben. So stellt sich die Frage, wem hier eigentlich die Favoritenrolle zugeschoben werden muss. Auch der HSV hat zwar wieder eine starke Mannschaft zur Verfügung, die jedoch schon zwei Mal gegen qualitativ hochwertige Gegner leer ausging. Eine nette statistische Randnotiz: Lövenich verlor die vergangenen sechs Ligaspiele (allesamt noch in der A-Liga Rhein-Erft) gegen Horrem, blieb gar seit neun Pflichtspielen sieglos.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr Alemannia Lendersdorf Lendersdorf JSG Erft 01 Euskirchen JSG Erft 01 15:15 live PUSH