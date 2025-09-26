Kracher zwischen TSV Düren und Elsdorf, LöWi gegen den Angstgegner

Kann sich das unwahrscheinliche Spitzentrio um den SV Lövenich, TSV Düren und Alemannia Lendersdorf weiter behaupten? Sollte dem so sein, würde dies in jedem Fall eine klare Aussage für die neu verteilten Kräfteverhältnisse der Liga machen. Schließlich misst sich der TSV Düren mit dem beinahe-Aufsteiger aus der Vorsaison, dem SC Elsdorf, der auch in der laufenden Saison wieder angekommen scheint. Etwas schwieriger hatte es bislang der Horremer SV, seines Zeichens Drittplatzierter der vorausgegangenen Spielzeit. Auch der HSV könnte mit einem Erfolg gegen Primus SV Lövenich dafür sorgen, dass sich das Feld an der Spitze nicht schon früh ausdehnt.
Zweifelsohne der Kracher des Spieltags. Die Dürener stellten in der Vorwoche gegen Hilal-Maroc (3:2) erstmals so richtig unter Beweis, dass sie auch mit intensivem Gegendruck standhalten können, die vielleicht wichtigste Bewährungsprobe steht nun aber wohl noch vor der Brust. Elsdorf wütete nach der anfänglichen Niederlage gegen Lövenich (1:3) ohne Punktverlust und Gegentor über die darauffolgenden drei Gegner, scheint den Weckruf zum rechten Moment erhalten zu haben. Beiden Seiten ist der Aufstieg in dieser Form absolut zuzutrauen, vor dem direkten Duell gibt es für keinen der beiden Kontrahenten einen Grund sich zu verstecken.
Für gewöhnlich braucht es gerade für den erstmaligen Sprung von den Kreisligen zum überregionalen Fußball eine gewisse Anpassungsphase. LöWi scheint aber gerade auf dem höheren Niveau aufzublühen, besonders für Leistungsgarant Maurice Wieting (sieben Tore, zwei Vorlagen) scheinen die gegnerischen Defensivverbunde noch keine Lösung gefunden zu haben. So stellt sich die Frage, wem hier eigentlich die Favoritenrolle zugeschoben werden muss. Auch der HSV hat zwar wieder eine starke Mannschaft zur Verfügung, die jedoch schon zwei Mal gegen qualitativ hochwertige Gegner leer ausging. Eine nette statistische Randnotiz: Lövenich verlor die vergangenen sechs Ligaspiele (allesamt noch in der A-Liga Rhein-Erft) gegen Horrem, blieb gar seit neun Pflichtspielen sieglos.
Das erste Erfolgserlebnis hat die JSG hinter sich, gegen die Teams aus dem oberen Tabellenmittelfeld gab es für den Aufsteiger bislang aber noch nichts zu holen. Für die so stark aufspielende Alemannia ist es auf dem heimischen Kunstrasen eine tückische Aufgabe, mit Blick auf die Konkurrenz winkt im Erfolgsfall dafür der erstmalige Sprung an die Tabellenspitze.
Ein Top-, aber kein Spitzenteam: Diesen Ruf hat sich Hilal-Maroc über die vergangenen beiden Spielzeiten sicher auch unfreiwillig erarbeitet. Auch in der noch so jungen Saison fehlte wie so oft der nötige Punch in den entscheidenden Momenten. So gilt es schon früh, der Musik nicht allzu weit hinterherzulaufen. Frechen war schon in der Vorsaison ein unangenehmer Gegner, gewann unter anderem das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams (3:2).
In den beiden vergangenen Spielzeiten war Birkesdorf nicht gerade berühmt für seine Blitzstarts in die Saison. Diesmal begann es zwar vielversprechend, die 0:6-Klatsche gegen den SC Elsdorf war nun jedoch ein harter Realitätscheck. In solchen Momenten stellt sich die viel zitierte Mentalitätsfrage, gerade gegen einen Gegner mit dem SSV RW Ahrem, der alle vier Spiele zu Beginn verlor. Für die Rot-Weißen droht immerhin mit Blick auf die Tabelle nicht unbedingt, dass man früh abgehängt wird. Ein baldiger Dreier könnte die Ausgangslage drastisch verbessern.