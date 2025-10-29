 2025-10-28T14:00:10.282Z

Allgemeines
Ansteigende Form vom FC Zons.
Ansteigende Form vom FC Zons. – Foto: Olaf Moll

Kracher zwischen Grefrath & Wevelinghoven, Auftakt beim VfR Büttgen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen und der SV Rosellen legen am Freitag los, im Fokus steht aber das Topspiel zwischen Germania Grefrath und dem BV Wevelinghoven.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen und der SV Rosellen legen am Freitag los, im Fokus steht aber das Topspiel zwischen Germania Grefrath und dem BV Wevelinghoven. So läuft Spieltag 12:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - SV Rosellen

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
12:30
Spieltext Weissenberg II - SV Glehn

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:00live
Spieltext Ge. Grefrath - Wevelinghov.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - DJK Novesia

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:15
Spieltext Delhoven - Reuschenberg

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
FC Zons
FC ZonsFC Zons
15:00live
Spieltext SF Vorst - FC Zons

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - FC Straberg

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:30
Spieltext FSV Vatan - SG Orken

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926

14. Spieltag
So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Reuschenberg
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC Zons
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Orken-Noithausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

