Kracher zwischen Grefrath & Wevelinghoven, Auftakt beim VfR Büttgen

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der VfR Büttgen und der SV Rosellen legen am Freitag los, im Fokus steht aber das Topspiel zwischen Germania Grefrath und dem BV Wevelinghoven. So läuft Spieltag 12:
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - VfR Büttgen
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Glehn - BV Wevelinghoven
So., 09.11.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FSV Vatan Neuss
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Straberg - Sportfreunde Vorst
So., 09.11.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - TuS Grevenbroich
So., 09.11.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SG Grimlinghausen / Norf
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Zons - FC SF Delhoven
So., 09.11.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Germania Grefrath 1926
14. Spieltag
So., 16.11.25 14:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Reuschenberg
So., 16.11.25 14:30 Uhr SV Glehn - VfR Büttgen
So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC Zons
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - FC Straberg
So., 16.11.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - DJK Novesia Neuss
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Orken-Noithausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen
So., 16.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SVG Neuss-Weissenberg II
