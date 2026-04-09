Kracher zwischen Grefrath & Vorst: Profitieren VfR & Wevelinghoven?

Spieltag 23 in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Alle Spiele finden diesmal am Sonntag statt, doch eine Partie steht im Fokus: Tabellenführer Germania Grefrath empfängt den Tabellendritten Sportfreunde Vorst, der aktuell ebenfalls aufsteigen würde. Deshalb hoffen der VfR Büttgen und der BV Wevelinghoven auf Schützenhilfe.
24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - FC Straberg
So., 19.04.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Glehn
So., 19.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - BV Wevelinghoven
So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 19.04.26 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926
So., 19.04.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Reuschenberg
So., 19.04.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SV Glehn - SV Rosellen
So., 26.04.26 15:00 Uhr FC Straberg - VfR Büttgen
So., 26.04.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - TuS Grevenbroich
So., 26.04.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.04.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.04.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC SF Delhoven
So., 26.04.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - Sportfreunde Vorst
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: