Kracher zum Rückrundenauftakt Verbandsliga +++ Walldorfs U23 gastiert beim VfR Mannheim

Eine wegweisende Begegnung steht für den FC-Astoria Walldorf II an. Es geht zum VfR Mannheim, der punktgleich hinter dem Spitzenreiter FC Zuzenhausen Rang zwei belegt. Walldorf lauert sechs Zähler dahinter und könnte mit einem Sieg dafür sorgen, dass das vordere Tabellendrittel ganz eng zusammenrückt. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt in der Rückrunde mehr Punkte als in der Vorrunde zu holen und es wäre schön, am Samstag damit anzufangen", sagt FCA-Trainer Andreas Kocher.