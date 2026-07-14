Kracher zum Auftakt: TSV Allershausen empfängt den SVA Palzing

Jetzt ist der Spielplan raus: Die Bezirksliga Nord hat am Auftaktwochenende aus Landkreissicht gleich ein echtes Schmankerl zu bieten.

Es war eine schwere Geburt. Während in anderen Klassen Einteilung und Spielpläne seit Wochen feststanden, gaben die oberbayerischen Bezirksligen eher eine unfreiwillig traurige Gestalt ab. Weil der SV Walpertskirchen Einspruch eingelegt und sich am Ende erfolgreich gegen eine Eingruppierung in die Nord-Staffel gewehrt hatte (wir berichteten), zog sich die Sache so lange hin, dass der Saisonstart am übernächsten Wochenende in Gefahr zu geraten drohte.

Doch jetzt herrscht Klarheit: Es kann losgehen am 24. Juli. Und für die vier Mannschaften aus dem Landkreis Freising ändert sich doch noch manches: Zum einen spielen der SE Freising, der SVA Palzing, die SpVgg Kammerberg und der TSV Allershausen doch in einer 16er-Liga, was zwei Partien mehr mit sich bringt. Zudem kommen mit dem FC Aschheim, dem SV Dornach und dem SV Waldperlach drei Teams in die Nord-Gruppe, die ursprünglich im Osten vorgesehen waren.

Der Spielplan meint es mit den hiesigen Fans jedenfalls so gut, dass gleich am ersten Spieltag ein echter Kracher ansteht: Der TSV Allershausen empfängt am Samstag, 25. Juli, um 15 Uhr den SVA Palzing. „Dieses zusätzliche Ampertal-Derby ist besonders schön“, schwärmt Palzings Coach Enes Mehmedovic. „Ich fahre immer sehr gern nach Allershausen.“ Auch beim TSV sind sie glücklich: „Ein Derby zur Volksfestzeit ist überragend“, freut sich Abteilungsleiter Philipp Jordan. Generell sei man nie unzufrieden gewesen, deswegen „passt die Einteilung für uns“.

Zufrieden ist auch Coach Maximilian Zgud-Schoeppner von der SpVgg Kammerberg, die zum Start beim FC Türk Sport Garching (Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr) gastiert. „Jetzt können wir endlich um Punkte kämpfen.“ Die Liga stuft der SpVgg-Trainer als „sehr stark“ ein, da sei eine „bunte Mischung“ drin.

SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta, der in der Vorwoche noch viel Kritik geübt hatte, ist ebenfalls versöhnt. „Wir nehmen es an, wie es kommt.“ Insgesamt hätte man gerne früher Bescheid gewusst, um planen zu können. Für Schlechta steht fest: „Mit den zwei Landesliga-Absteigern und Türk Garching ist es die nominell stärkste Liga der drei Bezirksliga-Gruppen.“ Und nach dem ganzen Wirrwarr ist nun ebenfalls klar, auf wen Freising zum Auftakt trifft: Am Sonntag, 26. Juli, um 15 Uhr gastiert der SEF beim TSV Gaimersheim.