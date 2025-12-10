Kracher zum Abschluss: "Kleine Eintracht" empfängt den FC Eddersheim

Frankfurt/Hattersheim. Großer Showdown zum Jahresausklang - und gefühlt schaut ein ganzes Fußball-Bundesland hin. Nach mehreren Verschiebungen ist es am Freitagabend endlich soweit. Die beiden Top-Teams der Hessenliga, Eintracht Frankfurt II und der FC Eddersheim, treffen im direkten Duell aufeinander.

Die Eddersheimer haben als derzeitiger Tabellenzweiter in 17 Partien stolze 41 Punkte geholt, zuletzt den Regionalliga-Absteiger FC Gießen mit 1:0 besiegt. Und fahren dennoch als Underdog in den Dreieicher Sportpark, wo die "kleine Eintracht" ihre Hessenliga-Partien austrägt und in dieser Runde bislang jedes Spiel gewonnen hat. Als Außenseiter ins Spiel zu gehen, ist in dieser Saison eine seltene Konstellation für die Elf von Trainer Carsten Weber. "Es wird ein Highlightspiel für uns. Es gilt, noch einmal alles rauzuhauen. Die letzten Wochen waren anstrengend, alle sind müde. Wir müssen uns gut vorbereiten. Die Eintracht hat extrem viel Talent und erfahrene Jungs in ihren Reihen. Es ist keine Überraschung, dass sie so souverän durch die Liga marschieren. Für uns wird es eine große Herausforderung, physisch gegen eine Mannschaft mitzuhalten, die ganz andere Trainingsumfänge fährt, als wir."

Schließlich ist die Eintracht-U21 auch nach dem Abstieg weiterhin unter Profibedingungen unterwegs. Regelmäßig bekommen dort Talente aus der eigenen U19 Spielpraxis im Erwachsenenbereich. Viele Spieler der SGE-Zweiten sind auch fester Bestandteil des Youth League-Kaders der Eintracht, immer wieder wirken einige Talente auch im Training des Profikaders mit. Beim Youth League-Spiel in Barcelona am Dienstag wirkten mit Eba Bekir Is, Noah Fenyö, Marvin Dills (traf zweimal), Maurice Spahn, Nilo Neuendorff, Keeper Amil Siljevic sechs Spieler auf dem Feld mit, die auch bei der Zweiten regelmäßig auflaufen.

Auch vom Verlauf des Youth League-Spiels, das die Eintracht dramatisch mit 3:4 verlor, sei der finale Kader des Eintracht-Unterbaus für den Hessenliga-Kracher abhängig, gibt Dennis Merten zu Protokoll. Der Rheingauer ist seit sechs Jahren im Nachwuchs der Eintracht tätig und seit der Vorsaison bei der U21 Co-Trainer.

Frankfurts Co-Trainer kickte einst mit Eddersheims Top-Stürmer

Auch als aktiver Fußballer hat sich Merten in der Region einen Namen gemacht, war selbst einst in der Oberliga bei SV Gonsenheim aktiv - und stürmte dort an der Seite von Halil Ibrahim Yilmaz. Yilmaz, selbst im Nachwuchs der Eintracht ausgebildet und einstiger U19-Kapitän am Riederwald, spielt mittlerweile beim FC Eddersheim - und absolviert die Saison seines Lebens. In 13 Ligaspielen hat er bereits 23 mal getroffen. "Er hat einen brutalen Abschluss, schießt sehr genau und kann nach Flanken auch direkt mit Kopf und Fuß super abschließen. Wichtig wird sein, ihn vom Sechzehner fernzuhalten, dort gar nicht groß an den Ball kommen zu lassen", sagt Merten.

Aufeinandertreffen der Top-Torjäger

Yilmaz kam erst am Dienstagnachmittag aus Mexiko zurück, wo er für die Kleinfeld-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft am Ball war. "So eine Konstellation hatte ich auch noch nie. Aber es gibt dennoch die Möglichkeit, dass er startet", blickt FCE-Coach Weber voraus. Doch auch die Eintracht weiß mit Daniel Starodid (16 Tore) einen körperlich starken, pfeilschnellen Goalgetter in ihren Reihen. Dazu ist mit Lukas Sonnenwald ein weiterer Top-Stürmer nach Verletzung wieder fit. Sechser Colin Owusu Etse fällt mit Rotsperre aus. Bei Eddersheim laborierte Dominik Wüst zuletzt an muskulären Problemen, etliche Spieler sind am Anschlag. "Unsere Physios Ryo Shimizu und Christian Pessel arbeiten unter Hochdruck", sagt Weber. In der Hoffnung, nochmal den bestmöglichen Kader für Freitag beisammen zu haben. Klar ist aber auch: "Das wird kein Tagesausflug nach Dreieich. Wir wollen der Eintracht einen heißen Fight liefern."