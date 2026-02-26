 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Kracher-Spieltag zum Verbandsliga-Restart

Topspiele, Derbys und Kellerkracher: Gleich am ersten Spieltag im Jahr 2026 geht es hoch her

von Philipp Durillo · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
In der Hinrunde noch Gegner, nun Teamkollegen: Julian Gerwalt, Nazeem Aboubakari und Paul Lutterbüse tragen nun alle das Trikot der SG Walluf, die am Sonntag Germania Okriftel empfängt.
In der Hinrunde noch Gegner, nun Teamkollegen: Julian Gerwalt, Nazeem Aboubakari und Paul Lutterbüse tragen nun alle das Trikot der SG Walluf, die am Sonntag Germania Okriftel empfängt. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Es geht wieder los - und wie! Die Verbandsliga Mitte startet am Wochenende in die Restrunde. Vor allem das Aufstiegsrennen ist extrem spannend. Und wird gleich mit einem Kracher eröffnet, den der Wiesbadener Kurier im Livestream überträgt: Denn der Türkische SV Wiesbaden trifft auf den FV Biebrich. Am Samstag zieht dann der Tabellenführer TuS Hornau nach und muss im schweren Auswärtsspiel beim FC Ederbergland bestehen. Außerdem am Samstag im Einsatz: Sportfreunde Blau-Gelb Marburg gegen den SV Wiesbaden sowie Dietkirchen gegen Steinbach Haiger II. Am Sonntag geht es dann mit dem Auftritt von Waldbrunn gegen Heuchelheim weiter, ehe Top-Team Walluf gegen Schlusslicht Okriftel ins Geschehen eingreift. Der VfR 07 Limburg und Breidenbach stehen sich im packenden Kellerkracher gegenüber. Zu guter Letzt will der SV Zeilsheim seinen Positivtrend der vergangenen Wochen gegen Aufstiegskandidat Hadamar bestätigen.

Alle Partien des Spieltags im Überblick:

Morgen, 19:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
19:30live

Sa., 28.02.2026, 14:30 Uhr
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
14:30

Sa., 28.02.2026, 14:30 Uhr
FC Ederbergland
FC EderberglandEderbergland
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
14:30

Sa., 28.02.2026, 16:00 Uhr
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
16:00live

So., 01.03.2026, 14:30 Uhr
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
14:30

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
15:00

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
15:00

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:30