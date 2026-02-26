Kracher-Spieltag zum Verbandsliga-Restart

In der Hinrunde noch Gegner, nun Teamkollegen: Julian Gerwalt, Nazeem Aboubakari und Paul Lutterbüse tragen nun alle das Trikot der SG Walluf, die am Sonntag Germania Okriftel empfängt. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Es geht wieder los - und wie! Die Verbandsliga Mitte startet am Wochenende in die Restrunde. Vor allem das Aufstiegsrennen ist extrem spannend. Und wird gleich mit einem Kracher eröffnet, den der Wiesbadener Kurier im Livestream überträgt: Denn der Türkische SV Wiesbaden trifft auf den FV Biebrich. Am Samstag zieht dann der Tabellenführer TuS Hornau nach und muss im schweren Auswärtsspiel beim FC Ederbergland bestehen. Außerdem am Samstag im Einsatz: Sportfreunde Blau-Gelb Marburg gegen den SV Wiesbaden sowie Dietkirchen gegen Steinbach Haiger II. Am Sonntag geht es dann mit dem Auftritt von Waldbrunn gegen Heuchelheim weiter, ehe Top-Team Walluf gegen Schlusslicht Okriftel ins Geschehen eingreift. Der VfR 07 Limburg und Breidenbach stehen sich im packenden Kellerkracher gegenüber. Zu guter Letzt will der SV Zeilsheim seinen Positivtrend der vergangenen Wochen gegen Aufstiegskandidat Hadamar bestätigen.