Ligabericht
Viktoria Griesheim und der VfR Fehlheim warten noch auf den ersten Saisonsieg. – Foto: Mara Wolf - Archiv
Kracher-Spieltag in der Gruppenliga steht an
Diverse kreisinterne Duelle und Derbys sind am Sonntag auf dem Programm +++ Echo überträgt Seckmauern vs. Fürth +++ Amstätter-Debüt bei Dersim
Darmstadt. Die Gruppenliga Darmstadt ist ohnehin sehr ausgeglichen, aber diese Spieltag hat es in sich. Denn es stehen richtig viele Lokalduelle an. An der Bergstraße empfängt der FC Bensheim die FSG Riedrode, dazu stehen kreisinterne Duelle Ginsheim gegen Geinsheim, Altheim gegen Ober-Roden, Fehlheim gegen die SG Wald-Michelbach und Dersim gegen Büttelborn auf dem Plan. Bei den Rüsselsheimern feiert der neue Trainer Sascha Amstätter sein Debüt an der Seitenlinie. Die Partie zwischen Seckmauern und Fürth könnt ihr euch sogar im Echo-Livestream ansehen. Im Duell der Ex-Verbandsligisten spielen Griesheim und Münster gegeneinander. Dazu ist Auerbach in Groß-Bieberau gefordert. Den Abschluss des Spieltags macht der SV Fürth, der um 17 Uhr den FC Alsbach empfängt.