Kracher: Karamatic und Bosevski werden SGDK-Trainer

– Foto: SG Dittlofrod/Körnbach

Die SG Dittlofrod/Körnbach hat zu Beginn der Winterpause Nägel mit Köpfen gemacht und sich auf der Trainerposition hochkarätig aufgestellt: Nachdem Detlef Pabst dem Verein mitgeteilt hatte, aufgrund anderer Verpflichtungen nur begrenzt zur Verfügung stehen zu können, hat der Nord-Kreisoberligist prompt gehandelt und sich die Dienste von Marko Karamatic und Pece Bosevski gesichert. Das Duo, das bis vor Kurzem beim Traditionsverein Borussia Fulda tätig war, tritt zur Wintervorbereitung in Amt und Würden bei der SGDK.

Detlef Pabst hatte den Posten in Dittlofrod im Sommer nach dem kurzfristigen Rücktritt des vorherigen Trainerteams übernommen – ein Engagement auf Zeit, wie bereits mit dem Verein abgesprochen war. Nun tat sich zur Winterpause die Chance auf, ein eingespieltes Trainer-Duo zu gewinnen. Nach wenigen Gesprächen war die künftige Zusammenarbeit zwischen Karamatic und Bosevski und der SG Dittlofrod/Körnbach unter Dach und Fach. „Wir hatten sehr gute Gespräche, und uns war früh klar, dass es in diese Richtung gehen könnte. Der Verein hat sich sehr bemüht“, sagt Karamatic. Im Austausch mit Pabst, Andreas Kircher aus der sportlichen Leitung und Levin Baumgart als Mannschaftskapitän wurden gemeinsame Ambitionen deutlich, und schließlich erfolgte die Einigung – zunächst für die Rückrunde der laufenden Saison, wenngleich beide Seiten eine langfristige Zusammenarbeit anstreben.

„Für uns war klar, dass es als Team weitergeht“, sagt Co-Trainer Bosevski: „Wir ergänzen uns zu 100 Prozent. Wenn einer eine Idee hat, kann der andere sie im Kopf zu Ende spinnen“. Bei Borussia Fulda prägten die beiden Coaches eine erfolgreiche Ära: Karamatic, der 2021 in der A-Liga übernommen hatte, und Bosevski führten die Borussen auf Platz eins in der Kreisoberliga Mitte, wo im Laufe der Hinrunde trotz der sportlichen Leistungen eine Trennung erfolgte. Karamatic wollte sogar eigentlich bis Sommer als Trainer pausieren, doch nun kam es anders: „Am Ende sind es die Möglichkeiten, hier mit einer entwicklungsfähigen Mannschaft etwas aufzubauen. Ich bin wieder bereit, energiegeladen und motiviert“, kann der Trainer doch nicht ohne Fußball und war „sofort gereizt“. Bosevski schließt sich an: „Wenn es um etwas geht, ist das auch für die Trainer eine Herausforderung. Man kommt an Grenzen und kann was beweisen. Der Verein ist top in Ordnung und familiär – und wir wollen positive Energie mit reinbringen“.