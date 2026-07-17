Kracher in Weiden, Derby in Amberg & pikantes Seitz-Debüt

Schlichts neuer Trainer Sven Seitz trifft am ersten Spieltag ausgerechnet auf seinen Ex-Klub Ursulapoppenricht. – Foto: Thomas Schneider

Mit dem 3:2-Auswärtssieg des SV Etzenricht beim FC Weiden-Ost kam die Bezirksliga Nord am Donnerstag aus der Sommerpause. Es geht nahtlos weiter. Am heutigen Freitagabend stehen zwei interessante Begegnungen im Plan. Hier das Derby Inter Bergsteig Amberg gegen Aufsteiger SV Raigering, dort das Kräftemessen zwischen dem Ligarückkehrer SV Schwarzhofen und dem TSV Tännesberg. Am Sonntag steht besonders das Top-Spiel SpVgg SV Weiden II gegen SV Hahnbach im Blickpunkt. Hier treffen der Vierte und der Zweite der alten Saison aufeinander. Das Lokalderby 1. FC Schwarzenfeld gegen TV Nabburg wurde wegen des Pokalspiels des FC gegen die SpVgg Unterhaching am Sonntag auf den 29. Juli verlegt.

Freitag





Heute, 18:30 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SV Raigering SV Raigering 18:30 live PUSH



Kann man besser in eine Saison starten als mit einem Derby? Nur fünf Kilometer trennen die Sportplätze des SV Inter Bergsteig und des SV Raigering. In beiden Lagern ist die Freude groß, dass es jetzt endlich wieder Punkte geht. Und das hat Gründe. Die Amberger mit ihrem Coach Markus Kipry schafften in der Relegation den Klassenerhalt. Ein Happy End einer durchwachsenen Saison! Die Generalprobe – am Mittwoch setzte es im Kreispokal eine 0:5-Pleite bei Ligakollege Upo – setzte der Inter jedoch in den Sand. Indes sind die „Panduren“ nach drei Kreisliga-Jahren zurück auf der Bühne Bezirksliga. Die junge Aufsteigermannschaft von Meistertrainer Martin Kratzer möchte eine ordentliche Rolle spielen. Zum Auftakt soll mindestens der obligatorische Auswärtspunkt herausspringen. Wobei ein Derby-Dreier natürlich noch besser wäre.





Heute, 19:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen TSV Tännesberg Tännesberg 19:00 live PUSH



Nach zwei Jahren im ungeliebten „Süden“ war die Erleichterung beim SV Schwarzhofen groß, dass er nun wieder in der Bezirksliga Nord ran darf. „Dort hingehören wir auch hin“, lächelt Übungsleiter Adi Götz. Der SVS kam letzte Saison in der Süd-Staffel als Fünfter ins Ziel; eine Platzierung unter den Top-Fünf ist ihm erneut zuzutrauen. Ein erster Fingerzeig, was diese Saison möglich ist, bildet das heutige Heimspiel gegen den TSV Tännesberg. Der Vorjahreselfte strebt wieder den frühzeitigen Klassenerhalt an. „Es wird sicher ein Kampf gegen eine kompakte Defensive. Da müssen wir entsprechende Lösungen finden“, erklärt Götz.











Samstag





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß FC Wernberg FC Wernberg 16:00 live PUSH



Auf einen neuen Trainer baut man in Vohenstrauß. Nico Neidhardt, Spielurgestein und ehemaliger Reserve-Trainer bei der SpVgg, hat seit wenigen Wochen das Sagen. Am Samstag feiert er im heimischen Sportzentrum sein Punktspieldebüt. Es gibt sicherlich einfachere Aufgaben zum Start, als sie es mit dem FC Wernberg darstellt. Die Grünweißen schlossen die Vorsaison als Dritter ab, und mit ihnen ist wieder zu rechnen. Wernbergs Spielertrainer Bastian Lobinger blickt der Partie so entgegen: „Unsere Vorbereitung ist insgesamt ordentlich verlaufen und wir fühlen uns bereit für den Saisonstart. Am ersten Spieltag geht es vor allem darum, gut in die Saison zu kommen und direkt ein positives Ergebnis mitzunehmen. Dafür werden wir am Samstag alles investieren und wollen mit einem Sieg in die neue Saison starten.“





Sonntag





So., 19.07.2026, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SV Hahnbach SV Hahnbach 14:00 PUSH



Es ist das Verfolgerduell der vergangenen Saison. Und es ist auch diesmal ein Top-Spiel. Im Frühjahr fighteten die SpVgg SV Weiden II und der SV Hahnbach um die Vizemeisterschaft, das Rennen machte am Ende bekanntlich Hahnbach. Jetzt kreuzen die Teams gleich am ersten Spieltag wieder die Wege. Der Gewinner kann gleich mal ein kleines Ausrufezeichen setzen. Der junge Bayernliga-Unterbau der Weidener mit seinem Chefanweiser Josef Rodler ist zumindest in der ersten Saisonphase schwer auszurechnen, wurden doch viele neue Spieler – größtenteils aus der eigenen U19 – integriert. Zum Hahnbacher Aufgebot stießen ebenfalls ein paar Jungspunde. Wer kommt besser aus den Puschen?





So., 19.07.2026, 15:00 Uhr SpVgg Pfreimd Pfreimd SV 08 Auerbach SV 08 Auerbach 15:00 PUSH



Am Ende des zweiten Kreisliga-Jahres hat der SV 08 Auerbach den Wiederaufstieg gepackt. Mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Trabitz kürten sich Nordwest-Oberpfälzer zum Meister der Kreisliga Nord Amberg/Weiden. Zurück auf Bezirksebene, setzt der SVA auf Kontinuität. So blieb der Kader nahezu unverändert. Die „Mission Klassenerhalt“ startet für die Mannen von Trainer Daniel Maier im Landkreis Schwandorf. Zu Gast bei der SpVgg Pfreimd hängen die Trauben hoch. Das Hartlich-Ensemble beendete die vergangene Saison als Tabellensechster. Sicherlich ist der Ex-Landesligist ein Kandidat fürs obere Tabellendrittel. Auf beiden Seiten ist es eine erste Standortbestimmung.







Vor einer besonderen Partie steht Sven Seitz. Der ehemalige Regionalligaspieler übernahm diesen Sommer den Trainerposten beim 1. FC Schlicht. Bis Oktober 2025 coachte er die Sportfreunde Ursulapoppenricht. Die Trennung kam abrupt und überraschend. Am ersten Spieltag trifft Seitz mit seiner neuen Truppe ausgerechnet auf seinen Ex-Klub. Ein pikanter Punktspieleinstand! Sportlich ist es ein interessanter Vergleich. Bei Schlicht wurde ein gewisser Kaderumbruch vollzogen, der sicherlich noch etwas Zeit benötigt. Auf der anderen Seite bekam Upo-Trainer Andreas Scheler mit Ex-Profikeeper Wolfgang Hesl oder André Karzmarczyk (DJK Ammerthal) prominente Verstärkung in sein Team.





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