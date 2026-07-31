Kracher in Runde zwei - Schwefingen fordert Laxten heraus

– Foto: Florian Egbers

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr SF Schwefingen SF Schwefingen SV Olympia Laxten Laxten 19:00 live PUSH

Ob Daniel Holtgers am Mittwoch genauso entspannt auf der Bank sitzen kann wie beim souveränen 4:0-Erfolg des SV Olympia Laxten gegen den SV Concordia Emsbüren, wird sich zeigen. Denn in der 2. Runde des Bezirkspokals wartet mit den Sportfreunden Schwefingen ein deutlich anspruchsvollerer Gegner.

Beide Bezirksligisten haben ihre Auftaktaufgaben souverän gemeistert. Schwefingen setzte sich mit 3:1 beim SC Baccum durch, während Laxten beim 4:0 gegen Concordia Emsbüren vor allem in der Schlussphase seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sich aus der Bezirksliga bestens kennen und den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen wollen. Ein klarer Favorit ist in diesem Duell nur schwer auszumachen. Schwefingen genießt den Heimvorteil und wird versuchen, das Spiel mit seiner körperlichen Präsenz und Leidenschaft an sich zu reißen. Laxten bringt dagegen viel Qualität im Offensivspiel mit und hat bereits in der ersten Pokalrunde gezeigt, wie effektiv die Mannschaft vor dem Tor sein kann.

Mein Tipp: Sportfreunde Schwefingen – SV Olympia Laxten 1:1, Entscheidung im Elfmeterschießen. Ich erwarte eine intensive und umkämpfte Pokalpartie, in der sich beide Mannschaften über 90 Minuten kaum etwas schenken werden. Da im Bezirkspokal nach einem Unentschieden direkt das Elfmeterschießen folgt, rechne ich auch diesmal mit einer Entscheidung vom Punkt. Dabei dürfte Laxten durchaus an das verlorene Elfmeterschießen vor wenigen Wochen zurückdenken, eine zusätzliche Portion Spannung ist also garantiert. Die Schwefinger werden alles daran setzen, dass der Mittwochabend für Daniel Holtgers diesmal alles andere als gemütlich endet.

– Foto: Florian Egbers

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr SV Alemannia Salzbergen Salzbergen SV Bad Bentheim Bad Bentheim 19:00 PUSH

In der 2. Runde des Bezirkspokals empfängt der SV Alemannia Salzbergen den SV Bad Bentheim. Während die Gastgeber nach einem Freilos erstmals in den Wettbewerb eingreifen, haben die Grafschafter bereits ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09 sorgte Bad Bentheim für eine der größten Überraschungen der 1. Runde und reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Salzbergen. Auch der Blick auf die vergangene Bezirksligasaison spricht für die Gäste. Bad Bentheim schloss die Spielzeit auf Rang sieben ab, Alemannia Salzbergen belegte Platz zwölf. Zwar spricht der Heimvorteil für die Gastgeber, die bisherigen Eindrücke und die Ergebnisse der Vorsaison verschieben die Favoritenrolle jedoch klar in Richtung der Grafschafter. Salzbergen wird versuchen, mit einer kompakten Defensivleistung dagegenzuhalten und den Favoriten möglichst lange vom eigenen Tor fernzuhalten. Bad Bentheim dürfte dagegen selbstbewusst auftreten und an die überzeugende Leistung aus der ersten Pokalrunde anknüpfen. Mein Tipp: SV Alemannia Salzbergen – SV Bad Bentheim 0:3 Bad Bentheim bringt die besseren Voraussetzungen mit in dieses Duell. Die Gäste haben bereits ihre Pokalstärke unter Beweis gestellt, die vergangene Saison vor Salzbergen beendet und gehen mit Rückenwind in die Partie. Alles andere als ein Einzug des SV Bad Bentheim in die 3. Runde wäre für mich eine Überraschung.

– Foto: René Diebel

Mi., 05.08.2026, 19:00 Uhr SG Freren SG Freren SV Union Lohne Union Lohne 19:00 PUSH