Kracher in Runde zwei - Hält Salzbergen dem Favoriten stand?

In der 2. Runde des Bezirkspokals empfängt der SV Alemannia Salzbergen den SV Bad Bentheim. Während die Gastgeber nach einem Freilos erstmals in den Wettbewerb eingreifen, haben die Grafschafter bereits ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 3:0-Erfolg gegen den Landesligisten FC Schüttorf 09 sorgte Bad Bentheim für eine der größten Überraschungen der 1. Runde und reist mit reichlich Selbstvertrauen nach Salzbergen.

Salzbergen wird versuchen, mit einer kompakten Defensivleistung dagegenzuhalten und den Favoriten möglichst lange vom eigenen Tor fernzuhalten. Bad Bentheim dürfte dagegen selbstbewusst auftreten und an die überzeugende Leistung aus der ersten Pokalrunde anknüpfen.

Auch der Blick auf die vergangene Bezirksligasaison spricht für die Gäste. Bad Bentheim schloss die Spielzeit auf Rang sieben ab, Alemannia Salzbergen belegte Platz zwölf. Zwar spricht der Heimvorteil für die Gastgeber, die bisherigen Eindrücke und die Ergebnisse der Vorsaison verschieben die Favoritenrolle jedoch klar in Richtung der Grafschafter.

Bad Bentheim bringt die besseren Voraussetzungen mit in dieses Duell. Die Gäste haben bereits ihre Pokalstärke unter Beweis gestellt, die vergangene Saison vor Salzbergen beendet und gehen mit Rückenwind in die Partie. Alles andere als ein Einzug des SV Bad Bentheim in die 3. Runde wäre für mich eine Überraschung.

In der 2. Runde des Bezirkspokals kommt es zum Duell zwischen der SG Freren und dem SV Union Lohne. Beide Teams überzeugten bereits zum Auftakt des Wettbewerbs: Freren fegte den SuS Darme mit 9:0 vom Platz, während sich Union Lohne nach einer dominanten Vorstellung erst im Elfmeterschießen gegen den SV Suddendorf-Samern durchsetzte.

Brisanz erhält die Partie auch durch den direkten Vergleich aus der Vorbereitung. Erst am 16. Juli standen sich beide Mannschaften in einem Testspiel gegenüber, das der Landesligist aus Lohne deutlich mit 5:1 für sich entschied. Für die SG Freren bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen, denn diesmal geht es um den Einzug in die 3. Runde des Bezirkspokals.

Die Rollen sind dennoch klar verteilt. Union Lohne reist als Landesligist und Favorit an, wird den Bezirksligisten nach dessen eindrucksvollem Pokalauftakt aber keinesfalls unterschätzen. Freren hat mit seiner Offensivstärke gezeigt, dass die Mannschaft jedem Gegner wehtun kann, während Lohne trotz zahlreicher Ausfälle spielerisch überzeugte und sich eine Vielzahl an Chancen erspielte.

Mein Tipp: SG Freren – SV Union Lohne 1:3

Ich erwarte eine intensive Partie, in der Freren den Favoriten lange fordert. Die Erinnerung an das 1:5 aus dem Testspiel dürfte den Gastgeber zusätzlich motivieren. Am Ende sollte sich jedoch die höhere individuelle Qualität des Landesligisten durchsetzen und Union Lohne den Einzug in die dritte Runde sichern.