Kracher in Runde zwei - Freren fordert Union Lohne

In der 2. Runde des Bezirkspokals kommt es zum Duell zwischen der SG Freren und dem SV Union Lohne. Beide Teams überzeugten bereits zum Auftakt des Wettbewerbs: Freren fegte den SuS Darme mit 9:0 vom Platz, während sich Union Lohne nach einer dominanten Vorstellung erst im Elfmeterschießen gegen den SV Suddendorf-Samern durchsetzte.

Brisanz erhält die Partie auch durch den direkten Vergleich aus der Vorbereitung. Erst am 16. Juli standen sich beide Mannschaften in einem Testspiel gegenüber, das der Landesligist aus Lohne deutlich mit 5:1 für sich entschied. Für die SG Freren bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen, denn diesmal geht es um den Einzug in die 3. Runde des Bezirkspokals.

Die Rollen sind dennoch klar verteilt. Union Lohne reist als Landesligist und Favorit an, wird den Bezirksligisten nach dessen eindrucksvollem Pokalauftakt aber keinesfalls unterschätzen. Freren hat mit seiner Offensivstärke gezeigt, dass die Mannschaft jedem Gegner wehtun kann, während Lohne trotz zahlreicher Ausfälle spielerisch überzeugte und sich eine Vielzahl an Chancen erspielte.