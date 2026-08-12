Kracher in Runde zwei! Freie Turner empfangen Bleckenstedt

„Wir freuen uns auf ein besonderes Spiel: Mittwochabend, Pokal, Heimspiel“, blickt Renner der Begegnung entgegen. Gleichzeitig weiß der Trainer um die Qualität des kommenden Gegners: „Es wartet ein Gegner mit viel individueller Klasse und Erfahrung auf uns.“ In der vergangenen Landesliga-Saison zeigten die Germanen die individuelle Klasse in den direkten Duellen mit den Freien Turnern. Ein Spiel ging an Bleckenstedt, eines endete 2:2.

Besonders die Offensivspieler der Germania hat Renner im Blick. „Vor allem in der Offensive haben sie Spieler, die mit einer Situation den Unterschied machen können“, erklärt der FT-Coach und nennt dabei Thomas Sonntag, Andrea Rizzo und Jan-Philip Meinhardt. Am ersten Spieltag der aktuellen Landesliga-Saison konnten die Germanen diese Qualität nicht ganz auf den Platz bringen und man verlor 1:2 gegen Northeim. Die Freien Turner hingegen gewannen 4:1 gegen den Aufsteiger aus Lehndorf.

In der ersten Pokalrunde zeigte Bleckenstedt hingegen, wie man Tore schießt. Beim FC Groß-Döhren gewann man 7:1. Trotz der Qualität des Gegners gehen die Freien Turner mit einem klaren Ziel in die Partie. „Wir wollen in die dritte Pokalrunde einziehen“, gibt Renner die Marschroute für das Heimspiel vor.

Anpfiff ist dann am heutigen Mittwochabend um 18.30 Uhr.